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搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

編譯周芳苑／綜合12日電
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

美國房地產市場火熱，現金出價買房蔚為風潮。

內梅茨(Nemetz)一家兄妹和母親不久前合力湊錢買房，和另外七個潛在買家競購南達科他州一棟房子，他們勝出的部分原因是「捧著現金」，房價50多萬元。

根據全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)，3月全美約28%房屋銷售以現金支付，接近2014年、約八年來以來最高紀錄，4月比率下滑至26%，仍接近多年最高點。

房地產經紀人協會說，處處可見現金買家，有些是打算縮小住房的戰後嬰兒潮，有些是對股市低迷失望的投資者，轉而熱切買房以便出租或轉售。

新冠疫情爆發以來，房價已上漲40%、漲勢仍繼續。由於房貸利率高，租屋者和首次購屋者被迫使出創新手法買房。許多市場十幾個買主競標同一房屋，有時，不提出現金報價甚至毫無機會。

房地產經紀公司 Redfin數據顯示，2021年最後三個月，投資人購屋約75%以現金支付。

賣方也樂於接受現金，可降低融資影響成交的風險； Redfin表示，現金出價勝出機率大約是房貸出價者的四倍。

以現金出價的買家要價壓力較小，得以較低價成交。根據 Zillow Group，2021年約19%現金買家成交額超出預算，其他買家超出預算的比率達33%。

有時，買家會先湊錢提出現金報價，之後隨即獲得房貸或房屋淨值信貸(home-equity line)。

新州地產業者Lois Schneider Realtor經紀人湯姆斯(Kara Thoms)說，今年該公司經手買房案中，現金出價約佔27%。

因應現金買房新潮流，初創公司和類似傳統房貸機構的業者推出方案，允許買家在手頭沒錢之下以現金出價。有些現金報價公司代表買方購屋，再轉售給買方，有些則提供現金給買家、讓買家出面購屋，公司從中抽取佣金、費用或兩者兼具。

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