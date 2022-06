房市降溫≠房價速降 房貸申請案件 比去年高峰降4成

過去一段時間熱絡到有泡沫化之虞的房市,開始出現愈來愈多降溫跡象;「房地美」(Freddie Mac)企業的經濟學者就指出,當前房貸申請案件數陡降,預計將會從夏季起出現2006年來最大的房市交易放緩,惟此事並不必然代表高攀的房價 會快速下降。

房地美副首席經濟學者基佛(Len Kiefer)在推特 上發布圖表及文章,該圖表顯示,當前的房貸申請件數,較去年高峰相比已降低40%;而類似事情發生在2005年的房貸件數高峰,與2011年的低點相比,滑落70%。

基佛表示,雖然尚未有許多數據與此相匹配,但是這份數據仍表明,房市交易目前處於降溫的初期階段,到夏季將變得顯著,而且其放緩程度之大,將是2006年來首見。

基佛後來接受財經新聞網MarketWatch訪問時說,貸款申請是民眾處於買房的初期階段,因此其申請件數「指明市場接下來的走向」,如果數據驟降,反映的是一個月至一個半月後的過戶量驟降。

除房價高攀之外,房貸利率 上升,也嚇跑不少潛在的房貸申請人;事實上,再融資操作的申請件數已降至22年來新低。

雖然價格取決於需求,但是基佛表示,房市「黏滯性」很高,因此就算房市降溫,仍不必然導致房價會迅速下降;房地美過去研究發現,當房貸利率上升,然後房屋銷售或是房貸放款依然是正成長時,那房價可漲可跌。

而從賣家的角度來看,基佛表示:「房屋銷售不會完全停滯,只是緩慢下來」,「民眾依然可出售手中房產,只是需要花上更長的時間才能成交。」

事實上,基佛也在推特上表示,2020年春季新冠疫情期間,房貸申請件數曾重挫40%後迅速反彈,「從當前情勢來看,雖然當時那樣的反彈已難指望,但也不會是2011年之後那樣,非常、非常緩慢的回升。」

