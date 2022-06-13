房市降溫≠房價速降 房貸申請案件 比去年高峰降4成

房貸利率提高，使得房市交易放緩、房貸申請案件大降，圖為麻州一處待售屋。（美聯社）

過去一段時間熱絡到有泡沫化之虞的房市，開始出現愈來愈多降溫跡象；「房地美」(Freddie Mac)企業的經濟學者就指出，當前房貸申請案件數陡降，預計將會從夏季起出現2006年來最大的房市交易放緩，惟此事並不必然代表高攀的房價 會快速下降。

房地美副首席經濟學者基佛(Len Kiefer)在推特 上發布圖表及文章，該圖表顯示，當前的房貸申請件數，較去年高峰相比已降低40%；而類似事情發生在2005年的房貸件數高峰，與2011年的低點相比，滑落70%。

基佛表示，雖然尚未有許多數據與此相匹配，但是這份數據仍表明，房市交易目前處於降溫的初期階段，到夏季將變得顯著，而且其放緩程度之大，將是2006年來首見。

基佛後來接受財經新聞網MarketWatch訪問時說，貸款申請是民眾處於買房的初期階段，因此其申請件數「指明市場接下來的走向」，如果數據驟降，反映的是一個月至一個半月後的過戶量驟降。

除房價高攀之外，房貸利率 上升，也嚇跑不少潛在的房貸申請人；事實上，再融資操作的申請件數已降至22年來新低。

雖然價格取決於需求，但是基佛表示，房市「黏滯性」很高，因此就算房市降溫，仍不必然導致房價會迅速下降；房地美過去研究發現，當房貸利率上升，然後房屋銷售或是房貸放款依然是正成長時，那房價可漲可跌。

而從賣家的角度來看，基佛表示：「房屋銷售不會完全停滯，只是緩慢下來」，「民眾依然可出售手中房產，只是需要花上更長的時間才能成交。」

事實上，基佛也在推特上表示，2020年春季新冠疫情期間，房貸申請件數曾重挫40%後迅速反彈，「從當前情勢來看，雖然當時那樣的反彈已難指望，但也不會是2011年之後那樣，非常、非常緩慢的回升。」