伊凡卡不挺老爸指控舞弊 川普吐槽：她早就退房了

前總統川普長女伊凡卡(左)9日在國會公布的預錄作證中表示,她不認為2020年大選被偷走。川普(右)10日就發推文,吐槽稱她早就退場。(美聯社)

在前總統川普 的長女伊凡卡 (Ivanka Trump)接受國會暴動調查委員會詢問時,表示她相信2020總統大選並未被竊取的錄影9日公開後,川普10日連發八則貼文批判道:「伊凡卡.川普並沒有參與查看或研究選舉結果,她『早就退房了』。在我看來,她只是想尊重巴維理(Bill Bar)和他的司法部長職位而已(他糟透了)。」

連發8則貼文批評「最寵愛的孩子」

川普在被推特禁言後建立的社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)作上述表示,吐槽伊凡卡,被認為是驚人的轉折;因為伊凡卡與川普素來關係親近,被外界視為是川普最鍾愛的孩子,川普不但找她當白宮顧問,還常說她有朝一日可能成為總統。

川普對於在委員會中作證拒絕支持他「選舉被竊」說法的顧問,都會攻擊;但據信,伊凡卡作證前應獲得父親默許。

否認曾說潘斯應該被吊死

川普在「真實社群」發出連串貼文中,還否認自己曾說副總統潘斯不支持他勝選應該被吊死;他並重複自己一直以來的虛假說法,說他才是真正的贏家,指責議員沒有調查他有關選舉舞弊的指控。然而,這些指控從未得到證實。

伊凡卡9日向國會調查委員會提供的證詞片段,贊同川普時期司法部長巴維理有關選舉並未被操縱的說法;她說:「我尊重司法部長巴維理。所以我接受他的說法。」

伊凡卡4月曾在眾院調查國會暴動委員會花八小時作證;據指出,身為白宮幕僚,她曾在1月6日多次前往橢圓形辦公室,要求父親川普叫他的支持者離開國會大廈。9日聽證會上,委員會還播放伊凡卡夫婿庫許納 的證詞;他在3月接受委員會小組六小時訪談。

庫許納在岳父川普即將離開白宮的最後那幾天關鍵時期,遠離是非地,1月6日當天他人在海外。伊凡卡和庫許納目前與孩子住在邁阿密。

由紐約時報記者貝克(Peter Baker)與紐約客雜誌(New Yorker)記者葛拉瑟(Susan Glasser)合寫、即將出版的爆料新書「分裂者:2017年至2021年白宮裡的川普」( The Divider: Trump in the White House, 2017-2021)指出,2020年11月5日,在川普首次公開宣稱他才是總統大選真正贏家之後的24小時內,庫許納便對伊凡卡說:「我們搬到邁阿密去吧。」

該書引用了與這對夫婦關係密切的人的話表示,無論川普如何大聲疾呼,庫許納和伊凡卡當時或後來都不相信選舉被竊。