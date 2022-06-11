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國會暴亂聽證轉播1900萬人收看 6件事首獲證實

編譯陳韻涵／綜合10日電
9日國會暴動調查委員會舉行的公聽會顯示，前總統川普當時未下令執法人員赴國會維安。圖為暴徒在國會大廈前攻擊警察。(美聯社)
9日國會暴動調查委員會舉行的公聽會顯示，前總統川普當時未下令執法人員赴國會維安。圖為暴徒在國會大廈前攻擊警察。(美聯社)

聯邦眾院國會暴亂調查委員會9日舉行首場公開聽證會，共有12家電視網直播，1900多萬人收看。雖然會上公布的許多畫面都是證人事先錄好的影音證詞，包括前總統川普的長女伊凡卡‧川普(Ivana Trump)過去幾個月多次接受委員會詢問，以及部分親身經歷2021年1月6日這場暴亂者的新證詞，但透過電視實況轉播，至少六件事情首度獲得證實。

川普未召集執法人員赴國會維安

共和黨聯邦眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)表示，國會暴亂發生時，川普還是總統，但沒有聯繫聯邦單位指示執法人員保護國會，反而是副總統潘斯有效地肩負起總統應扮演的角色。

伊凡卡認為選舉沒有被偷

伊凡卡表示，她接受前司法部長巴維理(William Barr)對2020年大選結果的評估；巴維理作證時表示，他曾告訴川普，不認為2020年大選被偷走。

巴維理在預錄的證詞中說，「我說得很明白，我不同意指選舉被竊的說法，我告訴總統，那是鬼扯(bullsh**)，且我不想淌渾水。」

9日國會暴動調查委員會舉行首次公聽會時，示威者在國會前舉牌，要求嚴懲指使和參與暴...
9日國會暴動調查委員會舉行首次公聽會時，示威者在國會前舉牌，要求嚴懲指使和參與暴動者，不能讓他們凌駕於法律之上。(美聯社)

多名共和黨議員在國會暴亂後尋求特赦 

錢尼宣稱，多位共和黨眾議員在國會暴亂後數日內，尋求總統特赦，這些人包括賓州眾議員培瑞(Scott Perry)；培瑞曾拒絕配合委員會傳票出席作證。

錢尼說：「許多共和黨議員尋求總統特赦他們試圖推翻2020年大選結果的所作所為。」錢尼並未點名是誰。

庫許納把白宮律師團揚言辭職當牢騷

錢尼曾詢問白宮前顧問、伊凡卡的丈夫庫許納(Jared Kushner)，是否注意到西波隆(Pat Cipollone)及其團隊多次揚言辭職。

對此庫許納答道：「正如我所言，我當時盡量讓很多人獲得赦免，我知道他和他的團隊會離職，但等真的發生再說。老實說，我就是把他的話當做發牢騷。」

「驕傲男孩」提前遊行前往國會 

為仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)拍攝紀錄片的電影工作者奎斯特(Nick Quested)表示，「驕傲男孩」遊行隊伍早在川普對支持者發表演說前，就已朝國會浩蕩前進。

川普內閣曾討論第25條修正案

錢尼表示， 川普的內閣成員討論引用憲法第25條修正案的可能性。該修正案賦予國會職權取代總統，但這項提議並未付諸實行。

川普 共和黨 伊凡卡

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