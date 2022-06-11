電郵曝光 大法官妻子想推翻川普敗選結果 施壓29名議員

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)之妻維吉尼亞．湯瑪斯被揭曾施壓29位亞利桑納州議員，試圖推翻川普敗選總統的結果。(美聯社)

華盛頓郵報取得的電郵紀錄顯示，最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉尼亞·吉妮·湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)曾向共計29名共和黨 籍亞利桑納州 議員施壓，要求協助前總統川普推翻大選結果，人數遠高於已經曝光的兩名議員。

華盛頓郵報上個月報導，遭到維吉妮亞施壓的共和黨州議員有兩人，隨著進一步消息曝光，如今確定另外27人也遭施壓。

今年5月底，華盛頓郵報報導，維吉妮亞‧湯瑪斯在2020年大選過後發電郵給共和黨籍亞利桑納州眾議會議長鮑爾斯(Russell Bowers)及當時為眾議會選委員成員的共和黨籍州議員蕭娜‧波里克(Shawnna Bolick)，要求兩人重新指派川普的選舉人，以便翻轉拜登 勝利的選舉結果。

根據亞利桑納州州法，選舉人的產生屬於選民權力，而非州議員；報導指出，維吉妮亞透過網路平台FreeRoots同時發送電郵給州議員們。

資料顯示，維吉妮亞2020年11月9日發送內容一模一樣的電郵給亞利桑納州眾議會20名成員，還有七名亞利桑納州參議會成員，該州約半數共和黨籍議員接到電郵。

維吉妮亞‧湯瑪斯發送電郵時，媒體已紛紛宣布拜登在亞利桑納州勝出，在全國選舉也贏過川普。但她在電郵中要求州議員們「面對政治壓力與媒體壓力時，必須堅定不移」，信中聲稱重新挑選選舉人「是你們的權力，只有你們能做到」。

她在信中寫道，州議員們「有權力對舞弊做出反擊」，必須確保「重新挑選一組全新的選舉人」。

「停止竊取」(Stop the Steal)運動支持者、前共和黨籍亞州州議員科爾恩(Anthony Kern)是收到電郵的對象之一。科爾恩在2020年11月選舉連任失敗，後來與共和黨德州聯邦眾議員高梅特(Louie Gohmert)等人聯合對副總統潘斯提告，企圖透過訴訟達到推翻拜登勝選的事實。

2021年1月6日國會暴動當天，科爾恩被拍到出現在國會大廈外，但他對媒體表示，並未進入國會大廈。