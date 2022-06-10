220大公司執行長聯名致函參院 促終結槍枝暴力

逾220家大公司的執行長9日聯名致函國會參院 ，代表遍布全國50個州的員工敦促國會採取大膽果斷的行動，解決美國的槍枝暴力氾濫。

聯名信中說：「我們與你們一樣，目睹了槍枝暴力氾濫的代價和對社區的影響。國家需要你們為解決槍枝暴力氾濫而採取大膽果斷的行動。」

聯名信指出，槍枝暴力給國家造成巨大經濟損失，「我們在從疫情 中艱難地復甦，而槍枝暴力每年造成納稅人和社區2800億元損失，企業的生產力每天減少140萬元，還不包括槍枝暴力受害人及其家庭的損失」。

許多控槍維權組織讚賞大公司的行動，「社區槍枝安全」(Everytown for Gun Safety)會長范布萊特(John Feinblatt)說：「如此多的企業領袖發聲支持槍枝安全法案，顯示他們與美國民眾的態度一致。」

以牛仔褲知名的服飾品牌李維斯公司(Levi Strauss & Co)執行長伯格(Chip Bergh)說：「槍枝暴力氾濫是公共健康危機，威脅我們的日常生活。學校、教堂和商店本應是沒有暴力的安全港灣，但國會遲遲不能立法，致使槍枝暴力成為美國獨有的問題。國會通過常識性的槍枝安全法案，可拯救民眾的性命和恢復社區的安全，現在到了採取行動的時候。」

諾斯維爾醫療系統(Northwell Health)總裁道靈(Michael Dowling)說：「作為紐約最大的醫療服務單位和私營雇主的執行長，我始終認為醫療健保 人員可超越政治紛爭，從公共衛生的視角提出解決槍枝暴力氾濫的問題。」

諾斯維爾公司還採取控槍實際步驟，2020年成立了預防槍枝暴力中心，道靈說：「通過與控槍維權組織合作，我們要打破暴力循環，促進社區和平，幫助和支持年輕人受更多教育和追求職業機會。」