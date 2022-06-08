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墮胎裁決洩密、邊界移民激增…過去半年極端暴力威脅增

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
國土安全部7日指全國處於「高威脅環境」，未來數月，預期威脅環境會更動盪。圖為國安部長梅奧卡斯(右二)上月在德州視察美墨邊界建築邊牆工程。(美聯社)
國土安全部7日指全國處於「高威脅環境」，未來數月，預期威脅環境會更動盪。圖為國安部長梅奧卡斯(右二)上月在德州視察美墨邊界建築邊牆工程。(美聯社)

國土安全部(DHS)7日表示，最高法院事先墮胎裁決洩密、美墨邊境移民激增，以及11月期中選舉選情，可能是促成過去半年極端事件增加的原因；DHS警告，網路論壇充斥國內暴力極端主義內容和陰謀論，可能慫恿模仿犯。

DHS「全國恐怖主義警報系統公告」(NTASB)訊息指出，美國處於「高威脅環境」，但情況會更糟，「未來數月，我們預期威脅環境會更動盪，許多高調事件可能被濫用以正當化針對潛在目標的暴力行徑」。

國際恐怖主義 已然轉舵

這是DHS希望大眾重視國內暴力極端主義的最新舉措，凸顯國際恐怖主義已然轉舵，公告中僅略提及外國威脅，如凱達組織(Al-Qaeda)支持者1月涉及德州科利維爾(Colleyville)猶太教堂僵持事件，伊斯蘭國(IS)恐怖組織號召支持者為美國殺害其領袖及發言人復仇等。

此外，DHS警告中國、俄羅斯和伊朗等國家試圖分化美國及其國際地位，煽動陰謀論和錯誤報導等。

DHS表明，國內暴力極端主義的威脅窘迫，可能危害民主機構、候選人、選舉運作，且線上論壇可能煽動模仿犯。

DHS根據現況動態修正公告，匿名官員透露，近期考量最高法院可能裁決推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，可能鼓動極端支持或反對者的情緒；加上聯邦政府持續實施限制庇護尋求者入境的「美國法典第42卷」(Title 42)公衛政策，或許會煽動種族極端主義人士犯案。

國土安全部7日指全國處於「高威脅環境」，未來數月，預期威脅環境會更動盪。圖為國安...
國土安全部7日指全國處於「高威脅環境」，未來數月，預期威脅環境會更動盪。圖為國安部長梅奧卡斯(左)上月在德州視察美墨邊界建築邊牆工程。(美聯社)

大規模槍擊 槍手年輕化

DHS情報及分析辦公室(OIA)分析近來連串槍擊案，探究槍手作案動機發現令人憂慮的類似特質；2018年以來，美國死傷最慘重的九件槍擊案中，有六件為21歲以下的槍手所為。

DHS資深官員表示，大規模槍擊案的槍手年輕化，研判接觸網路訊息疑讓年輕人不滿情緒升高，許多內容充斥不實訊息，而年輕人不易辨別網路訊息是否值得信賴。

OIA公告指出，網路論壇陰謀論常用「大排擠理論」(great replacement)製造仇恨情緒，聲稱白人將被少數族裔民眾「取代」，以及聲稱白人種族面臨生存威脅的「白人種族滅絕」(white genocide)。

此外，外國勢力可能利用期中選舉，在美國社會散布紛爭且企圖影響民眾。

槍擊 期中選舉 墮胎

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