我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

水牛城槍擊發生時…緊急調度員掛斷911報案電話 遭開除

編譯徐薏茹／綜合5日電
水牛城超市爆發大規模槍擊案後，紐約州警到場調查。(路透)
水牛城超市爆發大規模槍擊案後，紐約州警到場調查。(路透)

一位緊急服務調度員被控訴在上個月水牛城(Buffalo)超市槍擊案期間，掛斷超市員工的911求救電話，該名調度員已在日前紀律聽證會上遭到開除，身分未公開。

被開除的調度員已經在伊利郡(Erie County)工作八年，在調查期間，她自5月16日開始帶薪行政休假。

「塔普斯」(Tops)超市槍擊案造成10人死亡、3人重傷，超市助理經理拉蒂莎·羅傑斯(Latisha Rogers)向「水牛城新聞報」(The Buffalo News)爆料，撥打911專線時她正躲在店內，降低音量報案避免引起槍手注意。

調度員告誡她說話聲太小，羅傑斯描述當時情況：「她對我吼叫，說『為什麼說話這麼小聲？妳不必這麼小聲』，然後我告訴她：『女士，他還在店裡，他正在開槍，我擔心我的生命安全，我不想讓他聽見我的聲音，可以請妳派送支援嗎？然後她就對我發火，直接掛斷電話。』」

在另一次紐約時報的訪問中，羅傑斯表示當時她一聽到槍響便躲在客服櫃檯後方，用手機撥打911，調度員質問她為何低聲細語，接著通話就斷了。

上個月的記者會中，郡長波朗卡茲(Mark Poloncarz)直指該則通話的處理方式令人「完全無法接受」；通話文字紀錄未被公開。

紐約州工會「公務員協會」(CSEA)代表調度員出面，工會代理溝通總監麥特·坎托爾(Mat Cantore)聲明表示：「CSEA已根據合同的正當法律程序紀律條款進行協商，各方都必須遵守，我們也確保公平適當地遵守程序。」

水牛城槍擊案18歲白人槍手甘德倫(Payton Gendron)本周被大陪審團起訴25項罪名，包括謀殺罪與國內恐怖主義罪，但甘德倫並不認罪；若被定罪，他將因國內恐怖攻擊罪而面臨終身監禁。

水牛城超市槍擊案中不幸喪生的退休警察下葬時，紐約州警到場致敬。(路透)
水牛城超市槍擊案中不幸喪生的退休警察下葬時，紐約州警到場致敬。(路透)

槍擊 紐約時報 紐約州

上一則

房價續升 今夏可望超越次貸危機前峰值

下一則

別再污名 心理疾病與暴力行動僅有5%關聯

延伸閱讀

長島校園槍擊威脅連6起 布碌崙又傳新案

長島校園槍擊威脅連6起 布碌崙又傳新案
世界晚報╱血腥周末 兩城大規模槍擊 至少6死25傷

世界晚報╱血腥周末 兩城大規模槍擊 至少6死25傷
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

熱門新聞

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
英媒引述MI6消息人士報導稱俄國總統普亭恐已病故，圖為普亭25日現身醫院探視俄軍傷兵。路透

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

2022-05-29 07:54
物價上漲，拜登政府因應失當，財政部長葉倫也難辭其咎。(美聯社)

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

2022-05-31 00:28
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51
圖為拜登總統30日在阿靈頓公墓進行國殤日演說。(美聯社)

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

2022-05-31 09:48
拜登總統（右）31日將與聯準會主席鮑爾會面，討論美國和全球經濟狀況。這是拜登2021年11月宣布提名鮑爾連任主席的檔案照。 路透

通膨大火燒不停 拜登周二將見鮑爾

2022-05-30 12:39

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒