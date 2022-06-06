水牛城槍擊發生時…緊急調度員掛斷911報案電話 遭開除

水牛城超市爆發大規模槍擊案後，紐約州警到場調查。(路透)

一位緊急服務調度員被控訴在上個月水牛城(Buffalo)超市槍擊 案期間，掛斷超市員工的911求救電話，該名調度員已在日前紀律聽證會上遭到開除，身分未公開。

被開除的調度員已經在伊利郡(Erie County)工作八年，在調查期間，她自5月16日開始帶薪行政休假。

「塔普斯」(Tops)超市槍擊案造成10人死亡、3人重傷，超市助理經理拉蒂莎·羅傑斯(Latisha Rogers)向「水牛城新聞報」(The Buffalo News)爆料，撥打911專線時她正躲在店內，降低音量報案避免引起槍手注意。

調度員告誡她說話聲太小，羅傑斯描述當時情況：「她對我吼叫，說『為什麼說話這麼小聲？妳不必這麼小聲』，然後我告訴她：『女士，他還在店裡，他正在開槍，我擔心我的生命安全，我不想讓他聽見我的聲音，可以請妳派送支援嗎？然後她就對我發火，直接掛斷電話。』」

在另一次紐約時報 的訪問中，羅傑斯表示當時她一聽到槍響便躲在客服櫃檯後方，用手機撥打911，調度員質問她為何低聲細語，接著通話就斷了。

上個月的記者會中，郡長波朗卡茲(Mark Poloncarz)直指該則通話的處理方式令人「完全無法接受」；通話文字紀錄未被公開。

紐約州 工會「公務員協會」(CSEA)代表調度員出面，工會代理溝通總監麥特·坎托爾(Mat Cantore)聲明表示：「CSEA已根據合同的正當法律程序紀律條款進行協商，各方都必須遵守，我們也確保公平適當地遵守程序。」

水牛城槍擊案18歲白人槍手甘德倫(Payton Gendron)本周被大陪審團起訴25項罪名，包括謀殺罪與國內恐怖主義罪，但甘德倫並不認罪；若被定罪，他將因國內恐怖攻擊罪而面臨終身監禁。