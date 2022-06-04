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美海軍「超級大黃蜂」墜毀 飛行員喪命 非近年來首次

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

槍擊案1天3起 愛州教堂停車場 男殺2女自盡

記者胡玉立／綜合報導
愛阿華州埃姆斯市的基石教堂外2日傍晚7時許發生槍擊案，一名男子在開槍打死兩名女性會眾後舉槍自盡。圖為槍擊案發生後女會眾相擁而泣。(路透)
愛阿華州埃姆斯市的基石教堂外2日傍晚7時許發生槍擊案，一名男子在開槍打死兩名女性會眾後舉槍自盡。圖為槍擊案發生後女會眾相擁而泣。(路透)

拜登總統2日才在白宮針對近來一連串重大槍擊案件發表演說，要求國會通過控槍法；但就在同一天，中西部仍繼續發生槍擊案，造成至少五死三傷。

亞州 警員值勤遭歹徒射殺

2日傍晚7時，愛阿華州埃姆斯市(Ames)基石教堂(Cornerstone Church)外，一名男子疑因感情糾紛，開槍打死兩名女性會眾後舉槍自殺；另外，當天下午在威斯康辛州拉辛(Racine)格雷斯蘭公墓(Graceland Cemetery)一場葬禮上，也有兩人遭槍擊受傷；同日晚間在亞利桑納州則有一名警員在值勤時遭一名歹徒槍擊死亡，槍手隨後也被擊斃，另一名警員則受到槍傷。

愛州 疑因感情糾紛釀3死

愛阿華州埃姆斯市的基石教堂外2日傍晚7時許發生槍擊案，一名男子在開槍打死兩名女性...
愛阿華州埃姆斯市的基石教堂外2日傍晚7時許發生槍擊案，一名男子在開槍打死兩名女性會眾後舉槍自盡。圖為當地警方在現場調查。(美聯社)

愛阿華州警方指出，在基石教堂外開槍殺人後自殺的槍手是33歲的惠特拉奇(Johnathan Lee Whitlatch)，他在傍晚七時前開車到教堂停車場，停在受害者22歲的蒙唐(Eden Montang)和21歲的弗洛雷斯(Vivian Flores)旁邊，使用九厘米手槍開槍射殺兩人。兩名受害者是愛阿華大學的朋友和學生，正準備走去參加教堂每周一次的聚會。

史托利郡警長菲茨杰拉德(Paul Fitzgerald)表示，惠特拉奇與蒙唐最近剛剛分手，「惠特拉奇去那裡的目的，就是要殺害蒙唐，他也做到了。」惠特拉奇在性騷擾、性虐待、家暴女性方面，有多項紀錄；5月31日他曾因騷擾女性和冒充警察罪名被捕，同日獲得保釋，原定6月10日出庭。

菲茨杰拉德表示，警方搜查惠特拉奇卡車發現彈藥和一張收據，顯示他在槍擊案前一小時買了彈藥。警方在他家還發現了一把AR-15式步槍，但當天惠特拉奇並未使用該步槍。

愛阿華州埃姆斯市的基石教堂外2日傍晚7時許發生槍擊案，一名男子在開槍打死兩名女性...
愛阿華州埃姆斯市的基石教堂外2日傍晚7時許發生槍擊案，一名男子在開槍打死兩名女性會眾後舉槍自盡。圖為槍擊案發生後會眾相擁而泣。(路透)

威州 公墓喪禮數十槍響2傷

至於威斯康辛州格雷斯蘭公墓槍擊案發生當時，人們正在為5月20日於追捕過程中遭警察開槍打死的37歲非裔男子舉行葬禮；約在2點30分前，民眾聽到20到30聲槍響，有兩人中槍；其中一人空運到醫院救治，情況穩定；另一位中槍者是個女孩，在接受治療後出院。

「我們在墓地準備埋葬他，子彈開始亂飛，」金的妹妹馬倫(Natasha Mullen)告訴密爾沃基哨兵報(Milwaukee Journal Sentinel)。一位殯儀館員工透露，槍擊案是在葬禮時開始，在場者也有槍，還開槍。這名不願透露姓名的員工說，當時他為逃命，躲到一塊墓碑後面，整件事讓他「極為震驚」。

正在墓地旁的球場上打籃球的布蘭特利(Tre Brantley)則說，他聽到數十聲槍響，還有子彈從他和朋友身邊呼嘯而過。「這太可怕了，」19歲的布蘭特利說：「30秒內，我們全都跑出球場，根本沒停下來拿我們的任何東西，也沒停下來談論它。」

槍擊案後，拉辛市長梅森(Cory Mason)呼籲警方，周末晚上11點對所有18歲以下者強制實行宵禁。「暴力必須停止！」梅森聲明指出，「復仇不是答案。」

根據研究機構槍枝暴力檔案館數據，今年美國已發生200多起大規模槍擊事件；這表示今年迄今平均每天都有一起逾四人(不包括槍手)受傷或死亡的大規模槍擊事件；每周至少發生四起大規模槍擊案。

槍擊 警察 愛阿華州

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