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術後背痛殺人 奧州槍手殺醫生再自殺 釀5死

記者胡玉立／綜合報導
奧克拉荷馬州土耳沙市醫院1日發生槍擊案後，大批警員前往處置。(美聯社)
奧克拉荷馬州土耳沙市醫院1日發生槍擊案後，大批警員前往處置。(美聯社)

奧克拉荷馬州土耳沙市(Tulsa)當地醫院1日發生的槍擊案，連槍手在內共五人死亡；警方2日確認槍手是45歲男子路易斯(Michael Louis)，他因不滿自己最近背部手術後仍持續疼痛，當天下午買了一把AR-15突擊式步槍，約三小時後，到醫院槍殺了他的外科醫生和現場其他三人，最後自殺。

土耳沙警察局長富蘭克林(Wendell Franklin)表示，路易斯住在奧克拉荷馬州馬斯科吉(Muskogee)曾多次打電話到診所抱怨疼痛；他大開殺戒當天，身上帶著一封信，信中「清楚表明他的目的是殺死醫生菲利普斯(Preston Phillips)和任何妨礙他的人」。

土耳沙市醫院槍擊案嫌犯路易斯。(美聯社)
土耳沙市醫院槍擊案嫌犯路易斯。(美聯社)

這場槍擊案發生在聖方濟各醫院(St. Francis Health System)院區娜塔麗醫療大樓(Natalie Medical Building)，最後導致59歲外科醫師與48歲運動醫學科醫師史黛芬妮‧胡森(Stephanie Husen)、接待員阿曼達‧格倫(Amanda Green)和病人(William Love)四人中槍身亡。

富蘭克林說，路易斯接受背部手術後在5月24日出院，將手術後的持續疼痛歸咎於菲利普斯醫生；路易斯在案發當天下午，合法購買了一支AR式半自動步槍，5月29日另曾購買一把手槍。

根據診所網站簡介，菲利普斯是骨科醫生，著重脊柱手術和關節重建。土耳沙當地媒體報導，土耳沙女籃隊(WNBA)遷出奧克拉荷馬州之前，菲利普斯曾任該隊首席醫師。

這是美國近來一連串大規模槍擊案的最新一起；德州烏瓦爾德羅伯小學5月24日才剛發生槍擊案造成19名兒童和兩名教師身亡，5月14日紐約州水牛城超市槍擊案造成10死三傷，5月29日距土耳沙45哩的塔夫脫(Taft)戶外音樂節槍擊案，造成一死七傷。

奧克拉荷馬州眾議會民主黨人2日呼籲召開特別會議，審議槍枝安全法案，但該州由共和黨控制的議會多年來一直在推動放寬槍枝限制。

拜登總統2日晚間也發表講話，呼籲國會通過限制槍枝法案。自德州小學校園槍擊案以來，民主黨領袖疾呼限槍，共和黨人則強調加強學校安全；這樣的黨派分歧，阻礙了國會和州議會針對美國歷來創紀錄的槍擊案死亡人數採取最佳行動。

槍擊 奧克拉荷馬州 手術

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