因醬料殺人 華裔外賣郎命案 兇嫌曾多次跟蹤騷擾

涉嫌槍殺紐約華裔中餐館外賣郎嚴志文的赫希，2日被押解出警局送往法院受審。(記者牟蘭／攝影)

受害者曾報警 未能阻悲劇

涉嫌在紐約皇后區 森林小丘(Forest Hills)當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)，1日晚落網，2日被大陪審團以二級謀殺與非法持武等十罪起訴，若罪成，將面臨最高達44年監禁；赫希有十次被捕紀錄，但都被撤銷，案發前曾屢次騷擾死者及其同事，受害者曾報警求助，卻未能阻止悲劇發生。

影音來源：記者牟蘭

分居妻子家中 搜出8把槍

51歲的赫希1日晚8時左右在位於皇后區布萊伍德(Briarwood)的公寓住處被捕，警員隨後在距離不到一哩的他妻子家中搜出八把槍；警方稱，赫希雖與他的妻子分居，但兩人關係良好，調查人員稱他的妻子涉嫌替他藏匿這些槍枝。

2日中午，赫希身穿淺藍色上衣與深藍色褲子，由警員押解出警局，送至法院受審；面對記者詢問他「為何作案？」「是否抱歉？」以及是否「因為沒有收到酸甜醬殺人」時，他一言不發。

皇后區州高等法院法官侯頓(Kenneth C. Holder)當日下午宣布，赫希被大陪審團以一項二級謀殺、兩項非法持武、刑事毀壞、恐嚇與非法跟蹤等十罪起訴；赫希在庭上拒不認罪，被關押至拘留所 ，下次出庭時間為本月7日，若罪成，將面臨29年八個月到44年的監禁。

根據起訴書，赫希於2021年11月30日，在森林小丘皇后大道的長城中餐廳訂餐時，因索求額外的酸甜醬，與員工發生爭執；雖然餐館為赫希提供了酸甜醬，他仍堅持要餐館退錢，遭拒後，他被激怒報警，員工隨後向警員解釋疫情 期間不能退還食物，再次激怒了被告。

被告曾刮壞餐廳員工車輛

之後幾個月，他多次騷擾長城的雇員，死者嚴志文及同事曾於去年12月16日看到被告用刀損壞一名同事的汽車，被告威脅，「我有槍，這是我最後一次警告你」；三名餐館的工作人員與被告對峙，其中一人拉下了被告的口罩，用手機拍下他的臉與其駕駛休旅車的車牌。

今年1月28日，一名長城的員工在店外掃雪時，再次被赫希警告；被告曾用一把槍對著員工，威脅稱，「你的車怎麼樣？還記得我嗎？我會殺了你全家」；該員工立即報警，之後發現他的車已被破壞。

嚴志文與趙坤英的結婚照。(家人提供)

7度開車經過餐廳 尾隨被害人

檢方獲取的監控錄像顯示，被告於4月30日晚7時30分開車送妻子上班後，七次開車經過長城餐廳，並尾隨嚴志文到一處送餐地點；被告等待受害人送完餐後，即向對方胸口開槍，隨後駕車逃離現場，返回妻子住所。

消息人士表示，赫希曾在1995年至2012年間被捕十次，其中一次包括非法持武，但案件都被撤銷；警方表示，雖然案發後很快鎖定嫌犯，但為蒐集足夠的證據，直到1日才逮捕他。

檢方：訂單小爭執 造成1人送命

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，因一個外賣訂單的小爭執，被告跟蹤、騷擾中餐廳的員工數月之久，釀成一個辛勤的員工被殺，留下飽受摧殘的家庭，「槍枝暴力永遠不會被容忍，徹底調查此案，讓被告面對法律的審判」。