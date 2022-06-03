拜登懇求國會限槍：還願忍受多少屠殺？

拜登總統2日晚間對全國民眾談到最近連串發生的大規模槍擊案，施壓國會早日通過限槍法案。(美聯社)

美國在不到三個禮拜之內連續發生至少四起大型槍擊案、奪走超過30條性命後，拜登 總統2日在電視演說中感性敦促國會通過新槍枝法，包括限制攻擊武器、禁止軍用步槍等以降低槍枝暴力；國會眾院民主黨 人同日也積極推動其槍枝法案，參院協商人士也努力達成兩黨槍枝法協議。

所有主要電視台都停播節目，改在7時30分黃金時段前播放拜登的電視演說；拜登在演說中懇求國會即刻採取行動，呼籲國會議員限售攻擊武器和高容量彈匣，並質問「我們還願意忍受多少屠殺？」

拜登在白宮發表這番談話，盼施壓國會通過更嚴格的槍枝限制；拜登表示，憲法第二修正案權利並非絕對，他說限制機關槍「不會奪走人民權利，而是要保護孩子和保護家庭。」

一名白宮官員在這場演說前表示，拜登下周是否到國會施壓議員通過槍枝管制法，或者他是否要讓國會議員自行協商，目前仍無定論。

拜登指出，國會若無法直接禁止攻擊性武器，也應至少將購買半自動步槍的年齡限制從18歲提高到21歲；他敦促國會議員購槍擴大背景檢查；改變責任法，讓槍枝製造業者可因槍擊案被起訴，以及讓槍枝持有人因未鎖好武器而負責。

拜登表示絕大多數美國人支持更嚴格的槍枝法，他希望選民可讓國會議員負起責任。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在拜登演說前表示，拜登演說中未宣布新行政行動，「基本上是為了確保他對此發聲並呼籲行動，以及讓美國人知道，他仍持續代表人民發聲。」

副總統賀錦麗2日稍早談到奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)1日發生的槍擊案，「大家都掛念著土耳沙人民，我們也重申通過槍枝法的承諾。」

「再無更多藉口，想法和祈禱很重要，但這還不夠。」賀錦麗指出：「我們需要國會動起來。」

不過國會兩黨議員卻因新槍枝法而交火，眾院司法委員會2日召開緊急聽審會，盼通過六項槍枝管控法。

眾院民主黨人提出「保護美國孩子法」(Protecting Our Kids Act)槍枝法，提高購槍年限、限制彈匣容量、要求登記撞火槍托(bump stock)，並禁止新購撞火槍托作為民用；民主黨也修改沒有標記的「幽靈槍」(ghost guns)定義，並規定背景檢查。

眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)2日表示，希望眾院能有所不同，做出正確之舉，「如果我們有足夠票數，我們會努力禁止攻擊武器法。」

共和黨聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan)則斥民主黨的槍枝法偏頗，並斥民主黨提高購槍年限違憲。

眾院該法案估計可在眾院通過，但在參院鎩羽；而參院兩黨九名協商人士則持續討論修改槍枝與公共安全法。