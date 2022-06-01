背書紛落馬 懷州議員初選 川普仍想踢走錢尼

投票彈劾川藉總統的共和黨國會眾議員錢尼，遭到川普報復，競選連任吃力，民調大幅落後。(美聯社)

自1978年現任懷俄明州共和黨 籍聯邦眾議員麗茲．錢尼(Liz Cheney)的父親錢尼(Dick Cheney)當選以來，錢尼家族在懷俄明州已把持議席長達44年；雖然是共和黨長期以來的忠貞黨員，但錢尼面對前總統川普 主張的選舉被竊論卻是不留情面地批評，為此開罪於川普甚深

雖然川普支持的幾個初選人選紛紛落馬，黨內共主地位式微，但仍想方設法試圖把錢尼踢出懷州議員初選，終結錢尼家族在懷俄明的政治勢力。

自從錢尼在去年1月6日國會暴亂事件後，對川普彈劾案投下贊成票以來，懷俄明州支持川普的共和黨人動作頻頻，不僅州議會通過譴責錢尼的決議文，甚至還表示「不承認錢尼是懷州國會議員」；一名支持川普、反對錢尼的民眾就說：「當她與民主黨人站在同一陣線彈劾川普時，不僅傷害了懷俄明州，更傷害了整個國家；她想當父親的乖女兒聽爸爸的話我沒意見，但這樣就是她父親的好女兒，不是懷俄明的好議員。」

事實上，雖然川普支持的共和黨人紛紛在各州共和黨初選中落敗，但在懷俄明的人氣依舊高漲；川普在懷俄明號召的政治集會輕輕鬆鬆就就能吸引大量參與者出席，在人口最少的州締造集會人數最多的紀錄，許多語彙民眾還戴上「讓美國再度偉大」(MAGA)的帽子，顯見至少在懷俄明州，川普的地位未受動搖。

因此，錢尼的選情並不樂觀；一年多來的民調均顯示，懷州超過50%共和黨初選選民都反對錢尼，但錢尼表示絕不屈服；她在26日正式申請競選連任時強調「如果我們這一代人不站在真理、法治及憲法一邊；如果我們丟棄政治的基本原則，這樣我們立憲共和國所產生的奇蹟就會溜走」；她聲言絕不讓這種情況發生。

本著懷州民眾對川普的支持，川普甚至還曾施壓懷俄明州長，要求更改初選制度，不論有無候選人獲得50%以上的選票，一律可以參加決選，以此稀釋民主黨籍錢尼的選票，不過此擬議最終在懷州參議會以一票之差否決。