美參議員譚美二度訪台 聚焦台海情勢 今會蔡英文

美國參議員譚美（前排左）30日晚上再度訪台，經商務中心通關入境。（記者黃仲明／攝影）

去年6月曾代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗的美國聯邦參議員譚美 (Tammy Duckworth)30日晚抵台，這是一年內第二度訪問台灣。總統蔡英文31日特別新增行程，於總統府接見譚美及訪團。據了解，譚美此行聚焦台海情勢、晶片供應等美方關切的議題。

涉外人士認為，譚美為對台友好的民主黨籍議員，且為參院 軍委會成員，在俄烏衝突後、國際關注台海安全之際現身台灣，意義重大。

熟悉台美關係的人士則說，拜登 亞洲行前，已傳出會有美方人士訪台，最近美軍印太司令部情報官員、譚美相繼訪問，都展現美方對台海的重視。

美國在台協會(AIT)30日晚發布新聞稿指出，譚美此次訪問為其在印太地區訪問的其中一環，將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。

總統府發言人張惇涵表示，總統與譚美訪團將就區域安全、經貿合作及台美關係等各項議題交換意見。外交部指出，譚美在台將會晤蔡總統、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花，並接受外交部長吳釗燮款宴。

國民黨立委江啟臣表示，譚美訪台，某種程度上是彌補美國總統拜登亞洲行無法訪台的遺憾，透過美國參眾議員的頻繁訪台，推進台美關係在沒有邦交架構底下的最大化，也希望在某種程度上能夠安撫台灣無法納入「印太經濟架構」(IPEF)的失望，這是美國試圖在對中和對台之間去拿捏自己最大的利益。

去年6月，台灣面臨疫情嚴峻挑戰之際，譚美、參議員蘇利文(Dan Sullivan)、昆斯(Chris Coons)搭乘軍機抵達松山機場，代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗。時隔不到一年，譚美30日晚7時許搭乘民航機抵達桃園機場，由外交部政務次長曾厚仁代表政府接機。

台外交部指出，美國聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)今年4月率領重量級國會議員訪問台灣後，相隔一個多月譚美率團來台，展現美國國會對台灣的高度重視與堅定支持，彰顯美國對台灣「堅若磐石」的支持與承諾；外交部相信譚美來訪有助於進一步深化台美關係的緊密合作夥伴關係。

台外交部表示，譚美為「參院台灣連線」成員，多次推動或連署友台議案，例如在5月提出「2022年強化台灣安全法案」，支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法。另於5月中旬與其他51名參院同僚聯名致函拜登，呼籲將台灣納入印太經濟架構。