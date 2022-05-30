天天高油價 拜登「手段受限」難壓制

通膨高漲，物價油價房價都高漲，拜登總統對此，幾乎束手無策，選項有限。(美聯社)

過去兩周以來，加油站的油價 幾乎每一天都在創新高；彭博(Bloomberg)分析報導，鑒於石油 屬於國際市場的複雜性，還有民眾對石油的極高度仰賴，以及對政治前途的顧慮，都讓拜登 總統在抑制油價的手段發揮甚為有限。

拜登可以擴大釋出戰備儲油，增加國內產能，也有國會議員主張暫停出口石油；目前拜登已釋出1億8000萬桶緊急儲油，但目前的問題在於煉油能力不足，這是因為新冠疫情期間、石油需求崩跌的時候，全國關閉了相當於每日精煉100萬桶汽油的產能。

國內最重要的石油生產及提煉重鎮，墨西哥灣區的煉油產能目前已達97.4%，已是歷年同期最高，而此地去年又有35%的汽油銷往海外，這也讓限制石油出口變得幾乎不可行，因為這會直接衝擊當地業者，甚至變相鼓勵業者減產以提高利潤，導致政府增產的期望變得適得其反而矛盾。

事實上，雖然美國是世界最大原油生產國，但是根本不夠國內使用；釋出戰備儲油亦然，例如拜登擬釋出東北部的東北家庭供暖用油儲備(NEHHOR)及東北汽油供應儲備(NGSR)，但是這兩處儲油設施的容量為200萬桶，只夠當地使用一天多，對抑制油價的幫助甚微。

拜登已在著手促進更廉價的E15混合汽油的使用，但目前全國只有2600間加油站提供，可使用的範圍有限；也有國會議員倡議暫停徵收每加侖18.4分的聯邦石油稅，但是這可能影響公路信託基金(Highway Trust Fund)，優惠也未必會轉嫁到加油站的油價上。

拜登的其他措施，則可能會冒著失去票倉的巨大風險，有些還收效甚微，例如降低防治空污標準在夏季對油價幾乎沒有幫助，還會徹底得罪環保團體；廢除生質燃料生產要求，則會得罪農業團體，還會重創政府威信。

其實最根本的關鍵是叫民眾「少開車」，但這會造成寒蟬式連鎖反應，讓民眾不願在其他地方花錢，進而衝擊經濟；事實上，前總統卡特曾在1977年做出類似呼籲，結果在1980年時，成為史上挑戰連任的總統中，輸得最慘者。