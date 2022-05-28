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俄烏戰爭+疫後旅遊需求旺 全美難見4元以下油價

編譯徐薏茹、洪毅／綜合報導
在全球減產推高油價後，美國已經看不到四元以下的油價。圖為洛杉磯市的一個加油站。(美聯社)
在全球減產推高油價後，美國已經看不到四元以下的油價。圖為洛杉磯市的一個加油站。(美聯社)

俄烏戰爭、石油減產等因素導致油價狂飆，加州普通汽油價格一加侖已飆破六元，國內幾乎已看不到每加侖四元以下的價格；儘管如此，「華盛頓郵報」報導，數份民調指出，經歷新冠疫情的衝擊過後，依然有更多民眾將會在國殤日周末出行。

國殤假期將近，然而通膨陰霾籠罩，油價尤其是重災區；美國汽車協會(AAA)預期，今年將有3920萬人在國殤假期周末出行，較去年增加8%，為疫情前水準的92%；華郵與喬治梅森大學政策政府學院近期的民調也顯示，72%的民眾表示「肯定會」或「可能會」在今夏出行。

俄烏戰爭是造成油價飆升的最直接原因，由於全球各煉油廠、油船公司與貿易商避開俄羅斯出口，迫使每日市場減少300萬桶石油；加上能源貿易商預計西方政府將對俄國實施更嚴厲的制裁，紛紛抬高油價。

儘管油價高昂，國人並未因此大幅減少汽油消耗，成為石油居高不下的其中一原因；分析師指出，隨著美國從疫情中復原，大眾對外出旅遊似乎有旺盛的需求。

「油價資訊服務」(Oil Price Information Service)分析師克羅札(Tom Kloza)表示：「想要解決油價問題，大家就必須少開車，但大家的行為像在說：抱歉，我一直在封鎖狀態，今年夏天我要去度假。」

燃料庫存低是導致價格攀升的另一原因，疫情期間由於需求縮減，石油公司關閉老舊、低利潤的煉油廠，美國煉油廠的產能減少約3%，全國各地也有部分工廠關閉。

對於接下來的發展，分析師持不同意見，因為國際政治局勢難以預測，俄國從烏克蘭撤軍將能使油價立即下跌，西方放寬對伊朗及委內瑞拉的制裁亦然，俄羅斯若升級戰事則會使情況更糟。

近幾年俄國石油產量占全球供應約10%，預計其占比將進一步下降。花旗集團(Citi)分析師近期一份報告指出，對於俄國石油產量大減的預測「被誇大了」，俄羅斯石油可能轉移至無法更換供應商的歐洲國家，或歐洲以外地區。

全球能源市場分析公司ESAI Energy本周公布的報告顯示，經過季節性維護後，美國、歐洲、中東與印度的夏季石油產量將激增，中國也將尋求出售更多精煉石油、柴油與其他燃料，這些供給增加將能緩解夏季油價上漲。

雖然油價高企，但AAA估計，國殤日長周末仍有近4000萬人出遠門。圖為27日維吉...
雖然油價高企，但AAA估計，國殤日長周末仍有近4000萬人出遠門。圖為27日維吉尼亞州麥克萊恩的495州際公路上嚴重堵車。(Getty Images)

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