股市終止7周跌勢 觸底反彈？未必

本周股市終結數十年來首見的最長跌勢，三大股市指數 均上揚逾6%，為2020年11月以來的最佳數字，反映出投資 人對通膨、經濟衰退等憂慮暫時緩解，且仍在尋覓買點；但另一方面，拖累市場的因素仍在，因此本周股市有可能更像是短線波動，而非觸底反彈的象徵。

股市26日、27日連續兩日反彈後，史坦普500 (S&P 500)、道瓊(Dow Jones)、那斯達克(Nasdaq)等三大股指中，道瓊指數終結1932年「大蕭條」以來首見、連續八周的走跌；史坦普500及那斯達克指數則終結2001年「網際網路泡沫」以來首見、連續七周的走跌。

史坦普500指數的11大板塊本周全部上揚，其中零售業尤其強勁，例如Dollar Tree、羅斯商店(Ross Stores)、Ulta Beauty等漲幅至少都在20%以上。

華爾街日報(WSJ)報導，本周股市上揚的因素，在於本周發布的數據表明，家庭支出連續第四個月上揚，顯示民眾消費目前尚無顯著縮手的跡象，包括預料將不畏通膨而在國殤假期大舉出遊等；還有4月通膨率為6.3%，是2020年11月以來首度較前月下滑，點燃通膨已至高點的希望。

此外，部分企業財報表現亮眼，再加上股市深跌後的「逢低買入」思維等因素，都讓投資人本周暫時忘卻聯準會升息的擔憂。

史坦普500指數今年以來仍走跌13%，而且聯準會升息後導致經濟衰退的可能性，以及烏俄戰爭、中國封城可能進一步惡化通膨等陰霾，依然籠罩在市場上空而未散去，讓市場上很少人相信，股市將會就此觸底反彈，本周的漲勢恐怕只是短線波動。

資產管理公司Belmont聯合創辦人索拉卡(Stephen Solaka)表示，之後股市還會有更多「逢低買入」及「逢高賣出」的交易活動；瑞士避險基金公司Stouff Capital創辦人斯托夫(Julien Stouff)則表示，目前股市「短期內看漲」，但市場波動性開始降低，投資人雄心不若以往，市場拋售可能尚未到達盡頭。