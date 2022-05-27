兩黨擬推紅旗法 國會協商控槍折衷方案

維州民眾在NRA總部前舉行的活動上，主張限制槍枝泛濫。(Getty Images)

德州 小學校園發生槍手持槍屠殺、至少21人死亡慘劇後，兩黨國會議員正在研究制定「紅旗法」，擴大擁槍人士背景查核；共和黨 參院領袖麥康諾26日表示，已指派孔寧參議員(John Cornyn，德州)與民主黨 溫和派磋商，看能不能找到兩黨共有立場，制定相關法律。

華盛頓時報(Washington Times)報導，國會兩黨關係緊張，黨派壁壘分明，少有人相信能取得參院60票，打破費力把事拖(filibuster)議事規則，而就限槍立法成功；但兩黨溫和派骨幹參議員正努力取得折衷，找到足夠支持票，進而立法。

烏瓦德居民在發生槍案的小學門口放置鮮花氣球和十字架致悼。(美聯社)

民主黨聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema，亞歷桑納州)表示，正與兩黨同僚會談，若是有機會能做點什麼，讓全國學童更安全一些，那麼國會真該落實立法，而非空談。

兩黨議員希望就擴大查核買槍人士背景，還有通稱的「紅旗法」，達成共識；後者指的是法院判定：持槍人會危及自己與他人，就由執法單位取走其持有槍械。共和黨對制定某種紅旗法，似乎持開放態度；包括佛州及印第安納州，目前共有19各州設有紅旗法。

國會對相關法律歧見仍大；大多數議員都說國會應該立法，但對法案內容卻少有共識；共和黨稱管制槍枝不是問題的解方，發生大規模槍擊案，要由更大的社會背景去找答案。

有線電視新聞網(CNN)報導，德州小學槍擊案致19學生、兩名教師冤死一案，讓兩黨都遭逢巨大壓力；麥康諾決定介入，允許兩黨努力共事，看看能否立法以資因應，堪稱意義重大。孔寧預計會找席納瑪、墨菲(Chris Murphy，康乃狄克州)等民主黨人磋商。

但議員們也承認，因為兩黨就槍枝法律的政治看法迥異，共和黨普遍反對更嚴格限制擁有槍枝，很難取得共識。

麥康諾不願透露兩黨可能達成什麼共識，僅指出自己26日晨與孔寧見面；孔寧是德州出身的參議員，目前已趕回德州，了解慘劇的事實面。麥康諾指出，自己鼓勵孔寧與民主黨會談，看能不能取得結果。

孔寧稱自己很快會與墨菲會面，商談槍枝政策，但他不確定能否就擁槍背景查核或其他法案取得共識；但他也表示，不願見到這次槍擊案被拿來當理由，侵犯擁槍權利。