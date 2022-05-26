初選結果警示地位式微…川普已有危機感 開始布局2024

華盛頓郵報報導，已開出96%選票的計票統計顯示，共和黨現任州長坎普 初選得票率約73%，前任喬州聯邦參議員普度則為22%。(美聯社)

隨著共和黨 年底期中選舉 的初選結果漸漸落幕，各州初選結果似乎警示著前總統川普 的黨內地位漸漸式微，他所支持的喬治亞州州長候選人普度(David Perdue)、喬州州務卿候選人海斯(Jody Hice)、愛達荷州州長候選人珍妮絲．麥基欽(Janice McGeachin)與北卡羅來納州聯邦眾議員考索恩(Madison Cawthorn)等人紛紛落馬。

美聯社分析指出，川普雖想透過本次選舉鞏固共和黨共主地位，結果卻不如預期，顯見川普時代已成過去式。

華盛頓郵報更撰文表示，川普開始擔心他2024年回鍋參選總統之路可能會受阻；親近川普的人士就說，川普雖然希望期中選舉後再公布回鍋參選計畫，但現在已有危機感，成立行動委員會展開布局，希望勸退有意挑戰下任總統大選的黨內同志，如佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前副總統彭斯(Mike Pence)等人。

共和黨策士杜漢姆(Mike DuHaime)分析，川普仍有影響力，但選民已不再以川普的態度馬首是瞻；杜漢姆說：「川普的支持當然有幫助，但這沒辦法讓任何一位候選人取得選戰優勢，顯然即便川普仍是黨內最有影響力的人，這種影響力也在減弱」。

以喬治亞州為例，本次共和黨初選投給坎普(Brian Kemp)的民眾布特羅(David Butler)就坦言，川普對這次選舉的態度對他個人「完全沒有影響」，他說：「我很喜歡川普，但他已經是過去式了，這次選舉他的態度沒有影響到我對坎普的支持」；另一位民眾巴爾(Vijah Bahl)甚至說：「川普的支持反而傷害了普度，適得其反。」

因此，即便川普仍時常吹噓他的民調數字比其他共和黨的可能參選人高出60%至70%，但已漸漸感受到危機；共和黨民調專家法布里茲歐(Tony Fabrizio)說：「如果川普真的出來選2024，可能黨內很多人會跳出來公開反對他，某種程度上川普現在就是隻紙老虎，力量被大大削弱。」