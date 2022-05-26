我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

初選結果警示地位式微…川普已有危機感 開始布局2024

編譯柯立偉／綜合25日電
華盛頓郵報報導，已開出96%選票的計票統計顯示，共和黨現任州長坎普 初選得票率約73%，前任喬州聯邦參議員普度則為22%。(美聯社)
華盛頓郵報報導，已開出96%選票的計票統計顯示，共和黨現任州長坎普 初選得票率約73%，前任喬州聯邦參議員普度則為22%。(美聯社)

隨著共和黨年底期中選舉的初選結果漸漸落幕，各州初選結果似乎警示著前總統川普的黨內地位漸漸式微，他所支持的喬治亞州州長候選人普度(David Perdue)、喬州州務卿候選人海斯(Jody Hice)、愛達荷州州長候選人珍妮絲．麥基欽(Janice McGeachin)與北卡羅來納州聯邦眾議員考索恩(Madison Cawthorn)等人紛紛落馬。

美聯社分析指出，川普雖想透過本次選舉鞏固共和黨共主地位，結果卻不如預期，顯見川普時代已成過去式。

華盛頓郵報更撰文表示，川普開始擔心他2024年回鍋參選總統之路可能會受阻；親近川普的人士就說，川普雖然希望期中選舉後再公布回鍋參選計畫，但現在已有危機感，成立行動委員會展開布局，希望勸退有意挑戰下任總統大選的黨內同志，如佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前副總統彭斯(Mike Pence)等人。

共和黨策士杜漢姆(Mike DuHaime)分析，川普仍有影響力，但選民已不再以川普的態度馬首是瞻；杜漢姆說：「川普的支持當然有幫助，但這沒辦法讓任何一位候選人取得選戰優勢，顯然即便川普仍是黨內最有影響力的人，這種影響力也在減弱」。

以喬治亞州為例，本次共和黨初選投給坎普(Brian Kemp)的民眾布特羅(David Butler)就坦言，川普對這次選舉的態度對他個人「完全沒有影響」，他說：「我很喜歡川普，但他已經是過去式了，這次選舉他的態度沒有影響到我對坎普的支持」；另一位民眾巴爾(Vijah Bahl)甚至說：「川普的支持反而傷害了普度，適得其反。」

因此，即便川普仍時常吹噓他的民調數字比其他共和黨的可能參選人高出60%至70%，但已漸漸感受到危機；共和黨民調專家法布里茲歐(Tony Fabrizio)說：「如果川普真的出來選2024，可能黨內很多人會跳出來公開反對他，某種程度上川普現在就是隻紙老虎，力量被大大削弱。」

川普 共和黨 期中選舉

上一則

得票相差不到1個百分點 賓州共和黨參議員初選重計票

下一則

德州槍案記者會 艾伯特政敵鬧場 喊「槍案都是你的錯」

延伸閱讀

一洲焦點／校園槍案再現、拜登有失言嗎？初選看川普實力

一洲焦點／校園槍案再現、拜登有失言嗎？初選看川普實力
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
喬州州長初選 坎普狠甩普度 川普再挫敗

喬州州長初選 坎普狠甩普度 川普再挫敗
喬州決裂 川普：不擔心潘斯2024選總統

喬州決裂 川普：不擔心潘斯2024選總統

熱門新聞

南加台灣教會槍擊案嫌犯周文偉犯案前書寫七冊以「滅獨」為名的日記及隨身碟，本報洛杉磯社收到後，決定交由警方處理。(洛杉磯記者／攝影)

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

2022-05-18 10:04
一對退休夫婦說，他們發現生活在郵輪上比陸地上便宜。圖為旅客走下郵輪，上岸觀光。(Getty Images)

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

2022-05-21 21:41
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。（路透）

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

2022-05-25 01:38
南韓首爾龍山家族公園國立中央博物館21日舉行美韓領袖晚宴，歡迎美國總統拜登來訪。拜登（右）晚宴前與南韓第一夫人金建希（左）簡短問候、寒暄。圖／擷取自金建希粉絲俱樂部Keon Love

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

2022-05-22 07:07
拜登總統23日在與日相岸田文雄峰會後共同記者會上說，如果中共犯台，美國將軍事介入。（美聯社）

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

2022-05-23 06:52
新疆官方資料外流，讓外界得以一窺拘留設施內的慘況。(美聯社)

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

2022-05-24 12:34

超人氣

更多 >
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕

上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕