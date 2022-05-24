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無論川普選不選2024 潘斯都要拚總統

記者顏伶如、編譯柯立偉／綜合報導
在初選前一夜，前副總統潘斯(左)到喬治亞州幫坎普站台。(美聯社)
在初選前一夜，前副總統潘斯(左)到喬治亞州幫坎普站台。(美聯社)

前副總統潘斯在位期間對前總統川普畢恭畢敬，但過去幾個月裡卻以鴨子划水之姿漸漸脫離川普，布局參加2024年大選，更在23日共和黨喬治亞州州長選前之夜，親自為尋求連任的現任州長坎普(Brian Kemp)站台。

紐約時報分析，包括潘斯在內，有意角逐共和黨總統初選的某些要角，已紛紛走訪提名時程較早的幾州，不管川普是否再戰2024，都將參加共和黨總統初選。

報導指出，擔任副總統四年期間，潘斯對川普卑躬屈膝，但現在則希望以不一樣的形象爭取共和黨選民支持，尋求更上一層樓的政治發展。潘斯首先透過幾場受到媒體高度矚目的演說，批判川普企圖推翻2020年大選結果，直指川普要求阻撓選舉人票確認的手段「是錯的」。

潘斯動作頻頻與川普畫清界限，23日到攤牌時刻。喬州初選24日登場，潘斯挑在選前最後一夜現身亞特蘭大郊區，為尋求聯任的坎普站台催票。2020年總統大選結束後，坎普拒絕配合川普推翻選舉結果，結果淪為川普的眼中釘。

在初選前一夜，前副總統潘斯(左)到喬治亞州幫坎普站台。(美聯社)
在初選前一夜，前副總統潘斯(左)到喬治亞州幫坎普站台。(美聯社)

潘斯在坎普選前之夜造勢晚會上說：「明天的選舉，是一場關乎我們未來的選舉；投給坎普，就是投給喬州的自由，更是投給保守派的核心價值。」

坎普在初選中面對的挑戰者，是挺川派前任喬州聯邦參議員普度(David Perdue)。多項民調顯示，坎普可望在初選勝出。潘斯幕僚說，潘斯非常了解喬州初選結果的意涵為何，即使為坎普助選時完全不提川普或普度，一切已盡在不言中。

因此，坎普對於對手陣營提出所有關於2020大選「爭議」的相關問題全然置之不理，全力將選戰聚焦於「政績」，宣傳過去四年中包含減免所得稅、堅持新冠防疫手段不可強制並維持校園與經濟開放，及支持警方預算等政策。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)則在潘斯抵達喬州之前發表聲明說，潘斯原本在2016年州長選舉中將落得慘敗下場，獲得川普挑選為競選搭擋之後，政治生命得以保住。

聲明中說，潘斯現在到處參與初選，都只為了贏得注意，「但沒有任何人事物能夠阻止川普在2022年以及未來出手拯救美國」。

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