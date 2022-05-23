猴痘感染擴散至15國 世衛：世界正面臨「嚴峻挑戰」

世界衛生組織負責人提出警告，稱世界正面臨著「嚴峻挑戰」，其中不只新冠肺炎、還包括烏克蘭戰爭和已經擴散至15國猴痘。路透

世界衛生組織（WHO）負責人提出警告，稱世界正面臨著「嚴峻挑戰」，其中不只新冠肺炎、還包括烏克蘭戰爭和已經擴散至15國猴痘 （Monkeypox）。

BBC報導，世衛幹事長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）22日在日內瓦發表談話，稱專家正在討論非洲以外共15個國家感染猴痘的狀況，目前在歐洲、美國、加拿大、澳洲和以色列已有共計80多例確診，然而據說猴痘對廣大公眾的風險仍很低。

譚德塞在世衛大會開幕式上指出「當然，新冠疫情並非世界上唯一的危機。就在我們發言的同時，世界各地的同事正應對剛果民主共和國的伊波拉疫情、猴痘和不明原因的肝炎，此外在阿富汗、衣索比亞、索馬利亞、南蘇丹、敘利亞、烏克蘭和葉門等地都存在複雜的人道主義危機」，最後還補充說「在氣候變遷、不平等和地緣政治競爭的推動下，我們面臨著疾病、乾旱、飢荒和戰爭的可怕組合」。

其中近期受到矚目的猴痘過去常見於中非和西非偏遠地區，但不易在人與人之間傳播，而且疾病通常很輕微。據英國 國家衛生服務局稱「大多數感染猴痘的人會在幾周內康復」，不過此次猴痘爆發感染讓專家們措手不及，英國衛生官員提出病例的高危接觸者應自我隔離3周，比利時20日也成為第一個宣布對感染者進行為期3周隔離的國家。

據衛報報導，預計英國23日會宣布出現更多確診病例。在英國首次發現後，猴痘開始在整個歐洲傳播，包括西班牙、葡萄牙、德國、比利時、法國、荷蘭、義大利和瑞典的公共衛生機構都回報出現確診病例，22日在奧地利和瑞士也確認更多病例。