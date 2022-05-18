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曾在中東目睹「UFO」3退伍軍人：上司下令封口

編譯徐薏茹／綜合17日電
三名駐埃及西奈沙漠的美軍在2014年底，曾目睹夜空有不明飛行物體。圖為三名美軍當時夜視鏡景象。（取材自Instagram）
三名駐埃及西奈沙漠的美軍在2014年底，曾目睹夜空有不明飛行物體。圖為三名美軍當時夜視鏡景象。（取材自Instagram）

每日郵報(DailyMail)獨家訪問三名受過辨識飛行器訓練的退役騎兵偵察兵，他們透露2014年在中東一軍隊營地曾親眼目睹不明飛行物體(UFO)，但被上級要求封口，無法透過官方報告這起事件。

接受訪問的退役軍人為36歲賓厄姆中士(Travis Bingham)、29歲E4專業技術兵(E4 Specialist)辛格(Vishal Singh)、28歲一等兵英格拉姆(Dovell Engram)，三人先前在以色列與埃及邊界南端附近沙漠的3-1觀察哨(Observation Post 3-1)服役。

曾駐守埃及西奈沙漠的三名美軍聲稱2014年年底，在沙漠夜空睹天空的不明飛行物體，...
曾駐守埃及西奈沙漠的三名美軍聲稱2014年年底，在沙漠夜空睹天空的不明飛行物體，但當時軍方不准提報。圖為36歲賓厄姆士官。（取材自Instagram）

大約在2014年12月時，他們在基地看到八個明亮的物體在空中高速盤旋，他們相信這些不明飛行物並非出自人類之手。

其中一人說當時軍隊流傳目擊不明飛行物的消息後，一名長官要求他「閉上嘴巴」；他們擔心會被送去做心理評估危及軍隊生涯，因此不敢上呈相關的官方報告，表示反正也沒有適當的程序呈報。

最先看到UFO的28歲一等兵英格拉姆。（取材自Instagram）
最先看到UFO的28歲一等兵英格拉姆。（取材自Instagram）

英格拉姆某晚在守衛塔站哨時第一個發現不明飛行物。這台「飛行器」似乎在打轉，從中射出微弱光線，形狀像煙火。他用無線電通知至少200哩外的哨站，他們回復也能看到光。英格拉姆兩分鐘後通報賓厄姆中士。

賓厄姆表示：「一個大型物體附帶幾個較小的物體，顯然在互相溝通或有衝突，像在空中激戰，我們知道那不是我方。」「這些物體在發光，肉眼可以清楚看見，很明顯它們移動的速度有多快。」

辛格以夜視護目鏡觀察不明飛行物，但很難判斷其外觀形狀，外緣模糊不清，不過大致能看出橢圓形，大小類似大型客機。「飛行物和更小的物體開始向螢火蟲一樣上下左右移動，它們在一瞬間四處打轉，肯定有3萬呎高。我無法想像有任何軍隊有這種技術，我們現在說的是超音速移動的U型轉彎。」

29歲E4專業技術兵辛格。（取材自Instagram）
29歲E4專業技術兵辛格。（取材自Instagram）

辛格描述後來小型物體重新加入大飛行物，接著逐漸縮小消失，它們並沒有飛向太空，就這樣漸漸失去蹤影。

三人的經歷顯現令人憂心的先進飛行物侵犯敏感空域問題，而軍方未能蒐集相關數據，或者認真看待類似事件。

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