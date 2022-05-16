民調公司力圖改良調查方法 避免重蹈2016、2020覆轍

2016年、2020年大選前民調都與最後結果相去甚遠，民調公司正試圖找出更能貼近選情的民意調查方式。圖為加州選務人員正在處理選票。(美聯社)

由於2016年與2020年兩次總統大選最終結果，都與民調 機構選前的民調結果大有出入，一些民調公司已決定改良傳統民調方式；許多專家認為，愈來愈多人不再使用手機或固定式座機，使以電話號碼為母體的民調統計愈發有失真的可能，因此民調公司需研發蒐集民意的新方法，才能正確反映當前選民結構。

Politico政治新聞網報導，丕優研究中心(Pew Research Center)民調專家基特(Scott Keeter)表示，許多大型民調公司為避免前兩次總統大選民調預測失準的「災難性後果」再次上演，已開始使用一些如發簡訊等過去被認為有疑慮的民調手段。

由於電話使用量愈來愈少，哥倫比亞廣播公司(CBS)與紐約時報(New York Times)就在2014年展開合作，進行網路民調；但是結果卻令外界不甚滿意，美國公共輿論研究學會(AAPOR)曾經以「開創令人失望的先例」形容之。

儘管美國公共輿論研究學會後來收回這樣的措辭，但是後來該學會也刊登過如「我們還不知道誰是選舉贏家，但可以知道民調機構已成輸家」之類的文章。

這也代表，民調需要考慮的參數愈來愈多，例如2016年無法預測川普 勝選後，一些機構開始考量「教育程度」的問題，但依然低估川普在2020年的聲望。

有來自民調機構消息人士向Politico政治新聞網表示，隨著美國的真正民情愈發難以觸及，民調恐怕只會愈來愈難做，只拘泥於同一種方法只會讓事情愈來愈糟。