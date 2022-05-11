我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

美國抗通膨靠減稅？民眾口袋更有錢 不是好事

記者顏伶如╱綜合報導
一些經濟專家提出警告，各州政府的減稅美意恐得到反效果。(美聯社)
一些經濟專家提出警告，各州政府的減稅美意恐得到反效果。(美聯社)

紐約時報10日報導，各州政府為對抗通膨高漲，紛紛推出各種減稅或退稅措施，希望物價飛漲對民眾帶來的生活壓力。不過，某些經濟專家提出警告，各州政府的減稅美意恐怕得到反效果，導致物價進一步飆高。

堪薩斯州州長正在推動降低雜貨銷售稅(grocery sales tax)，新墨西哥州州議員則推出為州民提供每戶退稅(tax rebates，又稱返稅)1000元的計畫。愛阿華州、印第安納州、愛達荷州等則都決定調降今年的個人所得州稅。

根據保守派智庫機構「稅務基金會」(Tax Foundation)統計，全美已有將近30州正在研議或已經推出各種不同形式的稅務紓困。某些民主黨執政州紛紛加入共和黨政策行列，為州民提供暫時減稅甚至永久減稅。

雖然州政府推出減稅措施是為了減輕民眾在通膨創下40年新高之際的生活壓力，但有經濟學者提出警告，減稅可能讓物價飆漲的問題愈演愈烈，因為民眾口袋變得更有錢，市場需求可能因此走高，全國物價恐將攀上更高峰。

歐巴馬任內的白宮經濟顧問委員會主席、哈佛大學(Harvard University)教授佛曼(Jason Furman)指出，美國經濟目前處於火力全開的狀態，任何添加支出動力的措施，只會讓市場需求與價格雙雙走高。他說，州政府考慮減稅措施時，思考角度不見得完全符合全國經濟的利弊得失。

佛曼分析，州政府所有的減稅措施，將讓通膨變得更為嚴重。他表示，從州長的立場來看，減稅衍生的通膨將由全國共同承擔，而減稅帶來的優點則是州政府獨享。

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)上周簽署規模12億元的減稅方案，並宣布這次計畫是佛州史上最大手筆的減稅。由於佛州獲得88億元聯邦政府疫情紓困，州政府預算因此出現盈餘。

德桑提斯發表聲明說：「佛州經濟經常超越全國表現，但我們還是要跟拜登政府訂定各種導致通膨的政策對抗。」

「稅務基金會」州稅政策研究中心(Center for State Tax Policy)副總監瓦查克(Jared Walczak)分析，地方決策者面臨的挑戰是，光是開支票給納稅人，只會助長滋生通膨的環境，卻無法減輕通膨。

佛州 紓困 退稅

上一則

女警攜囚逃亡11天 疑拒捕自殺…獄中戀至少兩年

下一則

「不該永久停用」馬斯克預告恢復川普推特帳號

延伸閱讀

Fed誕生首位非洲裔女性理事 拜登為升息開綠燈

Fed誕生首位非洲裔女性理事 拜登為升息開綠燈
聯準會這位官員稱「不排除升息3碼」美股因她收斂漲幅

聯準會這位官員稱「不排除升息3碼」美股因她收斂漲幅
紐時：各州紛紛推出減稅計畫以對抗通膨 恐有反效果

紐時：各州紛紛推出減稅計畫以對抗通膨 恐有反效果
葛謨若選州長 李修頓自認勝算大增

葛謨若選州長 李修頓自認勝算大增

熱門新聞

葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27
大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元。圖為柏克萊加大校門口。(Getty Images)

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

2022-05-06 02:18
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
美國陸軍特種作戰司令克拉克上將（右）到聯邦參院軍事委員會作證，委員會主席芮德（左）歡迎他到場。美聯社

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

2022-05-07 07:55
30年房貸利率本周上揚至5.27%，創2009年以來最高紀錄。圖為麻州西木一處房屋求售。(美聯社)

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

2022-05-06 09:08
隨著二戰以來歐洲最大的衝突在烏克蘭發展，拜登政府的高階幕僚越來越相信它可以為美國提供一個意想不到的優勢、也就是「對抗中國」。路透

俄烏戰爭意外收穫？彭博：為美國對抗中國「創造優勢」

2022-05-09 21:47

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼