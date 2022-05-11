美國抗通膨靠減稅？民眾口袋更有錢 不是好事

一些經濟專家提出警告，各州政府的減稅美意恐得到反效果。(美聯社)

紐約時報10日報導，各州政府為對抗通膨高漲，紛紛推出各種減稅或退稅 措施，希望物價飛漲對民眾帶來的生活壓力。不過，某些經濟專家提出警告，各州政府的減稅美意恐怕得到反效果，導致物價進一步飆高。

堪薩斯州州長正在推動降低雜貨銷售稅(grocery sales tax)，新墨西哥州州議員則推出為州民提供每戶退稅(tax rebates，又稱返稅)1000元的計畫。愛阿華州、印第安納州、愛達荷州等則都決定調降今年的個人所得州稅。

根據保守派智庫機構「稅務基金會」(Tax Foundation)統計，全美已有將近30州正在研議或已經推出各種不同形式的稅務紓困 。某些民主黨執政州紛紛加入共和黨政策行列，為州民提供暫時減稅甚至永久減稅。

雖然州政府推出減稅措施是為了減輕民眾在通膨創下40年新高之際的生活壓力，但有經濟學者提出警告，減稅可能讓物價飆漲的問題愈演愈烈，因為民眾口袋變得更有錢，市場需求可能因此走高，全國物價恐將攀上更高峰。

歐巴馬任內的白宮經濟顧問委員會主席、哈佛大學(Harvard University)教授佛曼(Jason Furman)指出，美國經濟目前處於火力全開的狀態，任何添加支出動力的措施，只會讓市場需求與價格雙雙走高。他說，州政府考慮減稅措施時，思考角度不見得完全符合全國經濟的利弊得失。

佛曼分析，州政府所有的減稅措施，將讓通膨變得更為嚴重。他表示，從州長的立場來看，減稅衍生的通膨將由全國共同承擔，而減稅帶來的優點則是州政府獨享。

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)上周簽署規模12億元的減稅方案，並宣布這次計畫是佛州 史上最大手筆的減稅。由於佛州獲得88億元聯邦政府疫情紓困，州政府預算因此出現盈餘。

德桑提斯發表聲明說：「佛州經濟經常超越全國表現，但我們還是要跟拜登政府訂定各種導致通膨的政策對抗。」

「稅務基金會」州稅政策研究中心(Center for State Tax Policy)副總監瓦查克(Jared Walczak)分析，地方決策者面臨的挑戰是，光是開支票給納稅人，只會助長滋生通膨的環境，卻無法減輕通膨。