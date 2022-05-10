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各行各業搶人 今年畢業生68%：彈性工時很重要

編譯郭宣含／綜合9日電
2022年大學畢業生即將邁入就業市場，他們比前幾屆尋求更高的收入、工作彈性，也想更深入了解工作細節與公司對社會議題的態度。（Getty Images）
2022年大學畢業生即將邁入就業市場，他們比前幾屆尋求更高的收入、工作彈性，也想更深入了解工作細節與公司對社會議題的態度。（Getty Images）

華爾街日報(WSJ)報導，2022年大學畢業生即將邁入就業市場，成為業界最迫切渴望的新勞力，這屆畢業生比前幾屆尋求更高的收入、工作彈性，也想更深入了解工作細節與公司對社會議題的態度。

企業盼填補大量職缺，根據2月至3月對196名雇主的調查，16%雇主告訴「全美大學與雇主協會」(NACE)，去年增聘畢業生的人數翻倍。WSJ整理出本屆大學畢業生的期待以及現有優勢。

●薪水

根據人力資源公司LaSalle Network3月對逾2500名準大學畢業生的調查，大約半數的人尚未決定工作，但已拿到一份錄取通知。

根據遠端健康公司TimelyMD針對逾1000名大四生的調查，在已接受工作邀請的準畢業生中，53%的人表示起薪高於預期，41%表示薪水達到預期。

薪水是準畢業生的關鍵首選，他們成長於2008年至2009年金融危機之後，加上當前疫情和通膨，因此尋求財務穩定並重視薪資。

●企業文化與責任

工作職責也是準畢業生的關心重點，他們希望雇主像大公司一樣列出工作細節，例如戴爾公司(Dell)應徵者想了解未來上司是誰與計畫內容等；應徵者提問雇主諸多問題，包括社會議題、公司文化以及公司的男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒(LGBTQ)組織等。

根據工作網站Monster3月對1000名準畢業生的調查，企業文化是年輕員工關注議題，三分之一的人不願為無多元職員的企業工作，四分之一的人希望看到多元化的領導層。

●工作彈性

工作彈性是許多畢業生追求的條件；根據TimelyMD對大四生的調查，68%的人強調彈性工時很重要。

招募軟體公司iCIMS3月和4月訪問571名大四生後發現，他們希望工作具彈性，可選擇到公司和遠距上班，約有60%受訪者希望結合兩種工作形式。

許多準畢業生近年歷經虛擬實習與線上課程，期待未來工作能與同事有面對面互動。根據LaSalle3月針對逾2500名準畢業生的調查，準畢業生不樂見全程遠距的工作，僅有11%滿意全程遠距的工作。

●社交與網絡

準畢業生擅長結合眾多資源，他們從社群網站LinkedIn和各組織的就業網站尋求工作機會，他們也會在應徵過程中諮詢教授，同時到社群媒體和校園職涯中心尋求指南。學校職涯服務人員表示，準畢業生善用數位工具，他們更需要獲得的協助是如何打交道，例如初見校友要如何進行破冰對話。

社群網站 就業 華爾街

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