他挺川反墮胎 共和黨寄望賴克紹奪下參院第51席

內華達州前檢察長賴克紹被共和黨寄予厚望，盼他成為共和黨第51席參議員。（美聯社）

共和黨 志在於11月的期中選舉奪下國會參院多數，其中內華達州 前檢察長賴克紹(Adam Laxalt)就因為其象徵意義，而被共和黨寄予擊敗民主黨籍的馬斯多(Catherine Cortez Masto)、成為該黨第51席參議員 的厚望。

賴克紹目前還未從初選中出線代表共和黨角逐內華達州國會參議員選舉；不過他已經得到前總統川普，以及佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、德州國會參議員克魯茲(Ted Cruz)等共和黨內要角的背書支持。

即使是在共和黨內，賴克紹的建制立場亦十分鮮明，例如公開擁戴川普不受任何檢調、司法機構認可的選舉舞弊論，堅決反對墮胎等，甚至曾因此在槍枝、賦稅、移民等議題上與前任共和黨籍內華達州州長發生齟齬。

賴克紹曾在2018年內華達州州長選舉中失利，因此其強硬立場曾受到批評；但是現在，共和黨人對他寄予厚望，因為如果他能勝選，不單只是為國會參院爭取一個席次、乃至有望成為參院多數，更是因為其象徵意義足對民主黨造成顯著打擊。

馬斯多是第一位拉丁裔出身的國會參議員，也是擔任內華達州參議員30年的雷德(Harry Reid)於2016年退休時提名的接班人選；雷德於去年因胰臟癌去世後，這將是第一場檢視雷德政治遺產的選舉。

此外，內華達州移民的多元複雜性位居全美第三，因此若賴克紹勝選，共和黨可以以此證明自己得到更多移民群眾的歡迎；也標誌著賴克紹的鮮明建制、保守立場得到選民埋單，持此立場者並非共和黨內的包袱。

雖然過去15年來，內華達州選民多數選擇民主黨人，但是沒有大意空間，因為自2008年歐巴馬勝選以來，民主黨在內華達州的優勢就一直在縮小；而且雖然內華達州移民眾多，但是人口流動性極高。

現在，這場選舉已經幾乎成為政黨鬥爭的縮影，賴克紹在近日的造勢活動稱，內華達州需擺脫「激進左翼」；馬斯多也回擊賴克紹的墮胎立場，指政客無權為婦女做出選擇。