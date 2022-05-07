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前防長爆料：川普曾要求對墨射飛彈 殲滅毒梟

記者顏伶如／綜合報導
前防長艾思博(左)在即將出版的新書爆料說，前總統川普(右)曾要求美軍往墨西哥發射飛彈以「摧毀毒品實驗室」。(美聯社)
前防長艾思博(左)在即將出版的新書爆料說，前總統川普(右)曾要求美軍往墨西哥發射飛彈以「摧毀毒品實驗室」。(美聯社)

川普政府時期的國防部長艾思博(Mark Esper)在10日即將出版的回憶錄「神聖的誓言」(A Sacred Oath，暫譯)裡爆料說，前總統川普曾要求美軍往墨西哥發射飛彈以「摧毀毒品實驗室」，一舉殲滅犯罪集團。書中寫道，川普堅稱，美國就算對南邊鄰國墨西哥發動攻擊，也可以做到保密。艾思博指出，對川普散布最多天馬行空及危險想法的身邊人士，就是白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)。

川普迄未對艾斯博的說法置評。

前防長艾思博在即將出版的新書指出，白宮資深顧問米勒(圖)常對前總統川普散布各種天...
前防長艾思博在即將出版的新書指出，白宮資深顧問米勒(圖)常對前總統川普散布各種天馬行空的危險想法。(路透)

艾思博是川普任內最後一位通過參院任命的國防部長，但後來因為在川普彈劾案中的發言觸怒川普而遭革職。

一度憂心2020年大選會動用軍隊

艾思博在回憶錄中寫道，曾有消息傳出川普可能在2020年大選日前後動用軍隊，例如出動軍隊查扣投票箱。艾思博指出，這些傳聞讓他感到非常憂心，他提醒部屬如果選前接到來自白宮的不尋常電話，必須小心應對。

紐約時報報導，艾思博撰寫回憶錄的過程中，接受五角大廈有關機密訊息的例行安檢程序。他說：「我覺得我是在寫歷史，是為美國人民而寫。」艾思博也將書稿送給20多位四星上將、某些內閣首長等，針對內容是否公平、正確徵詢意見。

紐時報導，被問到對川普的看法時，艾思博答道，川普是個沒有原則的人，非常自私自利，「根本不應該擔任任何公職」。

指川普所有決策都跟選舉綁一起

艾思博在回憶錄中寫道，整個政府團隊都以川普尋求連任的競選目標為前提，所有決策都跟選舉綁在一起。書中寫道，他曾經數度考慮辭去國防部長一職，但因想到川普身邊所圍繞的「馬屁精」，還有不斷對川普散布危險想法的一群人，可能將會因此遞補防長空缺，因此打消辭意。艾思博指出，真正的服務精神就是留在崗位上，確保這些假設狀況不會成真。

至於對川普散布最多天馬行空、危險想法的官員有哪些，艾思博點名指出，頭號人物便是負責移民事務的白宮資深顧問米勒。

點名米勒曾想派25萬美軍赴邊境

川普政府曾有意派遣25萬軍人前往美墨邊境地區，防堵無證移民湧入。(美聯社)
川普政府曾有意派遣25萬軍人前往美墨邊境地區，防堵無證移民湧入。(美聯社)

艾思博在書中寫道，米勒曾建議川普派出25萬軍人前往美墨邊境，防止無證移民車隊大量湧入，「但美國不可能調派25萬美軍到邊境地區去做搞這種花招」。

艾思博在8日將播出的新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)訪問中說，在橢圓形辦公室等待與川普開會時，聽到坐在後方的米勒滔滔不絕地說著要派25萬美軍前往邊境地區，「我以為他在開玩笑，於是轉身過去看他，但從他面無表情的眼神裡，我明白了他並不是在開玩笑」。

艾思博說，他當時就直言不諱地對米勒説道：「我沒有25萬美軍可以派去邊境從事一些可笑的任務。」

川普 美墨邊境 白宮

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