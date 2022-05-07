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川普站台 奧茲土耳其國籍引爭議 噓聲四起

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普6日在賓州格林斯堡的造勢大會上，為競選聯邦參議員的電視名嘴奧茲站台，民眾冒雨出席。(美聯社)
前總統川普6日在賓州格林斯堡的造勢大會上，為競選聯邦參議員的電視名嘴奧茲站台，民眾冒雨出席。(美聯社)

共和黨賓州聯邦參議員初選競爭日漸激烈，電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)獲前總統川普背書，另一位參選人、對沖基金經理麥考米克(David McCormick)則有前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)支持。川普6日在賓州格林斯堡(Greensburg)造勢大會為奧茲站台，但龐培歐6日則召開記者會，質疑奧茲與土耳其關係非比尋常。

「奧茲醫師，我認識他很久了，他的電視節目很好看。」川普6日晚間在造勢大會上說，奧茲經常出現在電視上，婦女觀眾都在臥室電視裡看奧茲的節目，奧茲則會對婦女觀眾分析好消息與壞消息。

根據媒體報導，某些到場的川普支持者為表達對奧茲不滿，每當川普提到奧茲名字時，台下群眾便報以噓聲；奧茲在台上演說時，某些站在前排的台下觀眾則轉身背對奧茲。

龐培歐6日稍早在記者會上說，麥考米克是個「愛國者」，顯然與跟土耳其政府關係密切的奧茲不同，麥考米克將是一位「非常棒的聯邦參議員」。麥考米克是川普任內副國家安全顧問狄娜‧鮑爾(Dina Powell)的丈夫。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，過去幾個月裡，政壇傳出龐培歐打算角逐2024年大選，他在6日記者會上的談話，格外引起媒體注意。

龐培歐在記者會上批評奧茲指出：「我們經常批評那些沒有投票的候選人，但這次狀況不一樣。他不但沒有參與美國政治程序，反而介入土耳其政治程序。我不禁對於他的價值判斷產生很多疑慮。」

美國廣播公司(ABC)4日報導，奧茲擁有土耳其國籍，2018年在土耳其選舉當中投票，但先前卻稱從來不曾在任何國家以任何方式參與政治。奧茲選舉團隊發言人亞尼克(Brittany Yanick)奧茲曾在土耳其選舉中投票，但表示投票行為並不算是「政治參與」(political involvement)。

奧茲曾表示，保留土耳其國籍是為了照顧生病的母親，如果當選聯邦參議員將放棄土耳其國籍。

龐培歐在記者會上說，奧茲在土耳其擁有房地產，土耳其航空公司為奧茲參選背書。

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