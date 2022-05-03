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戰事膠著…烏喊擊沉2快艇 俄稱擊落米格-29戰機

編譯陳韻涵／綜合2日電
俄軍猛轟海港城市敖德薩，圖中貯油庫遭俄軍飛彈擊中起火。(路透)
俄軍猛轟海港城市敖德薩，圖中貯油庫遭俄軍飛彈擊中起火。(路透)

烏克蘭軍方2日以無人機擊沉黑海兩艘俄羅斯快艇，俄軍則在烏東擊落一架烏軍戰機並炸毀南部敖德薩(Odessa)的札托卡橋(Zatoka Bridge)；烏南馬立波(Mariupol)市議會官員2日表示，撤離平民的巴士因不明原因延誤抵達議定地點，這與稍早傳出巴士已到札波羅熱(Zaporozhye)的消息有所出入，聯合國官員表示，巴士訂3日抵達。

在外國情報方面，英國國防部表示，逾25%在烏俄軍已無戰力；美國官員則說，俄國中旬將兼併頓內次克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)。

烏克蘭國防部表示，軍方2日破曉時分在黑海的蛇島附近，以土耳其製旗手(Bayraktar)TB2無人機摧毀兩艘俄國猛禽級(Raptor)巡邏艇；軍方釋出黑白空拍影像，顯示小型艦艇爆炸。

親俄戰士發射火箭轟擊馬立波亞速鋼廠。(路透)
親俄戰士發射火箭轟擊馬立波亞速鋼廠。(路透)

俄軍猛禽級巡邏艇最多能載三名駕駛和操作員，以及20名水兵，常配備機槍，用於偵察或登陸任務。

俄國國防部同2日宣布，俄軍在烏東斯拉夫揚斯克(Sloviansk)附近擊落烏軍一架米格-29戰鬥機，當天另摧毀38處烏軍目標；此外，俄軍以巡弋飛彈狂襲敖德薩，不僅炸毀敖德薩西邊聯外戰略路橋、聶斯特河(Dniester)的札托卡橋，也不慎擊中一座俄國東正教教堂，後者造成若平民死亡。

俄軍2日持續在巴斯地區進攻，斯洛夫揚斯克(Slovyansk)北部戰況激烈；烏軍炸毀斯洛夫揚斯克連接萊曼鎮(Lyman)的橋樑，延緩俄軍攻勢。

在撤離難民方面，馬立波市長幕僚安德瑞尤申科(Petro Andryushchenko)原本說，撤離亞速鋼廠難民的巴士已離開馬立波，後來修正稱撤離行動受阻。

聯合國官員表示，巴士2日在俄軍檢查哨遭延誤，預料3日會抵達札波羅熱；札波羅熱在馬立波西北方140哩處，在馬立波遭俄軍圍困後，成為難民逃亡的中繼站。

儘管少數平民撤離，馬立波亞速鋼廠仍然遭到不斷砲轟。(路透)
儘管少數平民撤離，馬立波亞速鋼廠仍然遭到不斷砲轟。(路透)

札波羅熱軍政首長史塔魯克(Oleksandr Starukh)說，巴士卡在馬立波郊區、俄軍占領的曼胡什鎮(Manhush)。

英國國防部2日推文指出，「開戰迄今，俄軍調派逾120個營級戰術群攻烏，約占俄軍全部地面戰力的65%，但其中可能已有逾25%失去戰力；俄軍空降部隊等精銳部隊，蒙受極大人員或裝備耗損，需數年才能重振旗鼓。」

五角大廈則根據高度可靠的情報消息指出，俄國將在月中兼併分離分子占據的頓內次克與盧甘斯克，且計畫在赫爾松(Kherson)打造類似的「人民共和國」。

俄國 國防部 盧甘斯克

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