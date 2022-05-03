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第一夫人吉兒‧拜登將訪烏克蘭鄰國 陪難民過母親節

記者張聲肇／綜合報導
美第一夫人吉兒‧拜登將訪烏克蘭鄰國，在母親節為烏克蘭母親打氣。(美聯社)
美第一夫人吉兒‧拜登將訪烏克蘭鄰國，在母親節為烏克蘭母親打氣。(美聯社)

第一夫人吉兒‧拜登本周母親節將不在美國，而是前往斯洛伐克，與逃離戰火的烏克蘭母親和孩子共度，並面告她們：「你們的堅韌精神，讓我大受鼓舞。」

另外，白宮發言人莎奇表示，拜登總統「很想訪問烏克蘭」，但現在沒有這個計畫；莎奇說，白宮會繼續評估情況，並強調，拜登政府的目標是重開美國駐烏克蘭大使館，讓美國外交官進駐。

美第一夫人吉兒‧拜登(右)將訪烏克蘭鄰國，在母親節為烏克蘭母親打氣；拜登總統也想...
美第一夫人吉兒‧拜登(右)將訪烏克蘭鄰國，在母親節為烏克蘭母親打氣；拜登總統也想訪烏，但目前尚無計畫。(歐新社)

白宮公告第一夫人的東歐行程，包括羅馬尼亞和斯洛伐克；這兩國都接壤烏克蘭，也都是北大西洋公約組織會員國。她預定5日晚間搭機離開華府，展開五天鼓舞鬥志的東歐行。

她2日在紐約大都會藝術博物館參觀時，向新聞界透露，和逃離俄國入侵的烏克蘭難民共度母親節，是想對烏克蘭女性表達敬意。

有三名子女的吉兒‧拜登說，「我自己也是母親，深能體會家庭離散的悲苦。」「我知道，也許我們語言不同，但我希望能夠用比語言更強大的方式，表達幾點：他們的堅韌精神鼓舞了我，沒有人忘記他們，所有的美國人都站在他們這一邊。」

拜登政府屢次表達支持烏克蘭對抗俄國侵略，第一夫人親上「前線」，將進一步展現美國和烏克蘭團結抗俄的決心。

白宮說，第一夫人另外將會見美軍、駐外領使館人員、人道救援志工和教育工作者；她6日抵達羅馬尼亞後，將在米哈伊爾·科加爾尼索空軍基地(Mihail Kogalniceau Air Base)會見駐紮的美軍。

翌日，她將轉往羅馬尼亞首都布加勒斯特(Bucharest)，替駐當地的大使館人員、人道工作者和教導烏克蘭難民英語的教育人員加油打氣。隨後，她將赴斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦，會見美國的外交人員。

8日母親節當天，第一夫人將訪問柯西契市(Kosice)和米斯奈尼默茲克村(Vysne Nemecke)，會見烏克蘭難民、人道救援志工和幫助難民安頓立足的當地人，向他們表達敬意。

9日，她將會見斯洛伐克政府官員，隨後返國。這是她第二次單獨代表美國出訪。去年，她訪問東京，出席因新冠疫情延後一年舉行的東京奧運開幕式。

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