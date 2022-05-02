波洛西突訪基輔 會澤倫斯基：美烏並肩 直到戰勝

眾院議長波洛西1日率領眾院訪問烏克蘭，獲澤倫斯基頒發「奧爾加公主勳章」(Order of Princess Olga)，表彰傑出女性。(路透)

眾院議長波洛西 率領國會議員團4月30日突然造訪烏克蘭 ，與烏國總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)會晤，為俄烏開戰以來，美赴烏表達支持的最高層官員；波洛西盛讚烏國上下一心，英勇對抗入侵者，保證對烏國支援到底；回答美提供武器給烏國會招致俄國反應時，波洛西指美國不會被霸凌者所擊倒。

美赴烏最高層官員

眾院議長波洛西1日率領眾院外交及情報兩大委員會主席謝安達與米克斯等多位眾議員，訪問烏克蘭，展開會談。(路透)

美聯社1日報導，眾院議長依美國憲法，是僅排在副總統之後的總統繼位人選；她率六位國會議員到基輔，與澤倫斯基及其高階幕僚會談三個小時，除表達美國與烏克蘭團結、對抗俄國入侵之忱，也是第一手評估國會通過的龐大援烏法案成效。

烏國總統辦公室公布的視頻中，波洛西向澤倫斯基表示，美國決心與烏國並肩努力，直到戰爭結束；兩國都在捍衛自由的前線，而烏國是為世人奮戰，要感謝烏國上下為自由而作戰；澤倫斯基則為美國提供實質援助，向國會代表團致謝，接下來指出，俄烏戰爭已進入第三個月。

波洛西一行隨後轉往烏國西鄰的波蘭召開記者會，表示代表團深以為傲，能向澤倫斯基傳達「美國國會與烏國團結的訊息，美國人民讚賞澤倫斯基的領導、敬佩烏國人民的勇氣」；波洛西預定2日與波蘭總統杜達(Andrzej Duda)會晤。

「別被霸凌者擊倒」

眾院議長波洛西(左四)率團密訪烏克蘭，與澤倫斯基總統(左五)會談多時。(歐新社)

波洛西被問道美國加強援助烏國，會不會招致俄國反應時說，「且讓我代表自己而說話，別被霸凌者所嚇倒；他們口出威脅，你不能退卻，我的觀點就是如此」。

波洛西表示，此行目的在向全世界傳達清晰訊息，美國與烏克蘭站在一起，直到戰爭獲勝；美國定與北約(NATO)盟邦團結支持烏國。

平安離開烏才公布

波洛西率團前往基輔，直到平安離開烏克蘭之後，消息才對外公布，他們如何進出基輔的詳情也沒透露。波洛西之前一周，國務卿布林肯及國防部長奧斯丁也由波蘭出發，走陸路前往烏國與澤倫斯基會談。

國會代表團成員一致讚美烏國保衛家園；隨團的眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)指出，目前戰爭是正義對抗邪惡、自由對抗暴政，美國將長期在軍事、經濟及人道方面支援烏克蘭。

波洛西等國會議員赴烏之前兩天，拜登總統才要求國會通過金額達330億元的法案，支援烏國對抗俄國，規模比最早的136億元援助高一倍不止，第一批援助迄今大致用完；此舉是向俄羅斯總統普亭釋出訊號，美國給烏克蘭的武器等援助不會枯竭終止。