波洛西突訪基輔 會澤倫斯基：美烏並肩 直到戰勝
眾院議長波洛西率領國會議員團4月30日突然造訪烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會晤，為俄烏開戰以來，美赴烏表達支持的最高層官員；波洛西盛讚烏國上下一心，英勇對抗入侵者，保證對烏國支援到底；回答美提供武器給烏國會招致俄國反應時，波洛西指美國不會被霸凌者所擊倒。
美赴烏最高層官員
美聯社1日報導，眾院議長依美國憲法，是僅排在副總統之後的總統繼位人選；她率六位國會議員到基輔，與澤倫斯基及其高階幕僚會談三個小時，除表達美國與烏克蘭團結、對抗俄國入侵之忱，也是第一手評估國會通過的龐大援烏法案成效。
烏國總統辦公室公布的視頻中，波洛西向澤倫斯基表示，美國決心與烏國並肩努力，直到戰爭結束；兩國都在捍衛自由的前線，而烏國是為世人奮戰，要感謝烏國上下為自由而作戰；澤倫斯基則為美國提供實質援助，向國會代表團致謝，接下來指出，俄烏戰爭已進入第三個月。
波洛西一行隨後轉往烏國西鄰的波蘭召開記者會，表示代表團深以為傲，能向澤倫斯基傳達「美國國會與烏國團結的訊息，美國人民讚賞澤倫斯基的領導、敬佩烏國人民的勇氣」；波洛西預定2日與波蘭總統杜達(Andrzej Duda)會晤。
「別被霸凌者擊倒」
波洛西被問道美國加強援助烏國，會不會招致俄國反應時說，「且讓我代表自己而說話，別被霸凌者所嚇倒；他們口出威脅，你不能退卻，我的觀點就是如此」。
波洛西表示，此行目的在向全世界傳達清晰訊息，美國與烏克蘭站在一起，直到戰爭獲勝；美國定與北約(NATO)盟邦團結支持烏國。
平安離開烏才公布
波洛西率團前往基輔，直到平安離開烏克蘭之後，消息才對外公布，他們如何進出基輔的詳情也沒透露。波洛西之前一周，國務卿布林肯及國防部長奧斯丁也由波蘭出發，走陸路前往烏國與澤倫斯基會談。
國會代表團成員一致讚美烏國保衛家園；隨團的眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)指出，目前戰爭是正義對抗邪惡、自由對抗暴政，美國將長期在軍事、經濟及人道方面支援烏克蘭。
波洛西等國會議員赴烏之前兩天，拜登總統才要求國會通過金額達330億元的法案，支援烏國對抗俄國，規模比最早的136億元援助高一倍不止，第一批援助迄今大致用完；此舉是向俄羅斯總統普亭釋出訊號，美國給烏克蘭的武器等援助不會枯竭終止。
上一則
防台海開戰 美、英高層傳首度商討 衝突應變計畫浮檯面
下一則
FB留言