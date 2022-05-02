前一天參謀長才陣亡… 俄軍總參謀長 前線受傷返俄

俄羅斯武裝部隊總參謀長Valery Gerasimov，被普亭派到烏克蘭戰場前線受傷。(取自俄國國防部網)

俄羅斯 武裝部隊總參謀長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)1日在哈爾科夫(Kharviv)伊久姆(Izyum)遭到攻擊受傷，此前他被俄羅斯總統普亭派上前線，親自指揮奪取烏東領土行動。俄國 一非官方消息來源透露，吉拉西莫夫的右腿上半部有彈片傷，並未骨折，碎片已經移除，沒有生命危險，但由於傷勢較重，他已經被送離前線回俄國接受進一步治療。

烏克蘭 內政部長顧問格拉什琴科(Anton Gerashchenko)聲稱有「大量的」高級官員在導致吉拉西莫夫受傷的攻擊行動中喪生。

親烏Telegram頻道Vertikal引用不明消息來源，宣稱吉拉西莫夫在伊久姆附近受傷，並表示他的三名隨從在他撤退前已經陣亡。

Agentstvo媒體報導吉拉西莫夫初步由Mi-8直升機送往俄國西部的貝爾哥羅德州(Belgorod)，由三架Ka-52攻擊直升機隨行。抵達貝爾哥羅德後，吉拉西莫夫登上國防部Tu-154飛機，目的地不明。

「衝突情報小組」 (Conflict Intelligence)創辦人列維耶夫(Ruslan Leviev)說有機場目擊證人看到吉拉西莫夫獨自登機。

吉拉西莫夫受傷的消息無非是對俄軍的又一次打擊，他與俄羅斯國防部長蕭伊古(Sergei Shoigu)一同主導俄烏戰事，蕭伊古是戰爭初期的核心要員，但在3月時疑似與普亭失和及健康問題而被冷落。

近幾日多處俄軍據點因不明原因起火，烏克蘭未承認執行這些攻擊行動，鐵道橋墩、燃料庫、彈藥庫皆遭到襲擊；這些攻擊被認為是為了癱瘓俄國靠近烏克蘭東方邊界的補給線。

根據烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)顧問阿列斯托維奇(Alexey Arestovych)透露的消息，就在吉拉西莫夫受傷前一天，俄軍參謀長西蒙諾夫(Andrei Simonov)少將在哈爾科夫附近的烏軍砲兵襲擊行動中喪生，是俄國目前第九位且最年輕的陣亡將軍。

阿列斯托維奇在YouTube直播中聲稱他的消息來自軍方。