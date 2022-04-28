美俄第3國換囚完成 前陸戰隊員獲釋

美國與俄羅斯27日早晨展開同步換囚行動，被押在莫斯科的前海軍陸戰隊成員瑞德(Trevor Reed)已經獲釋。(Getty Images)

美聯社報導，在烏俄戰爭之際，美國與俄羅斯 27日早晨展開同步換囚行動，被押在莫斯科的前陸戰隊成員瑞德(Trevor Reed)已經獲釋，交換因販毒遭判刑、被關在美國的前俄羅斯機師亞羅申科(Konstantin Yaroshenko)。俄羅斯國際傳真社(Interfax)報導，換囚行動是在第三國完成。

華盛頓郵報27日報導，拜登 總統發表聲明指出：「今天，我們歡迎瑞德回家，慶祝他能與思念已久的家人團圓。」聲明中說，身為前陸戰隊隊員的瑞德已經在俄羅斯獲釋。

被關押在俄羅斯的前陸戰隊成員瑞德27日已經獲釋，他住在德州的父母當天受訪時露出笑容。(路透)

拜登在聲明中並未使用「換囚」一詞，僅表示瑞德能夠獲釋是透過協商達成，期間涉及許多「我必須審慎考慮的困難決策」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)在Telegram發表聲明指出，經過冗長的磋商之後，俄方同意以瑞德交換俄羅斯公民亞羅申科。

美國監獄 管理局(U.S. Bureau of Prisons)官網27日最新資料顯示，亞羅申科的身分為「不在押」。

瑞德家屬27日早晨對華郵證實瑞德已獲釋，並感謝拜登採取行動，或許因此「救了瑞德一命」。

瑞德2019年從德州北部飛往莫斯科探視女友，但在當地喝酒鬧事，被捕之後以涉嫌攻擊警察等罪名起訴，2020年7月被判坐牢9年。瑞德則堅稱自己是無辜的，並說整起事件顯然是俄羅斯存有「政治意圖」。

在德州沃斯堡的前陸戰隊員瑞德的父母2月持著兒子照片，一次次籲求白宮協助，營救兒子。圖為2月15日的資料照片。(路透)

過去幾周當中，瑞德家屬以及某些國會議員，展開一波波營救行動。瑞德雙親表示瑞德健康嚴重惡化，情況緊急。

亞羅申科為前俄羅斯機師，由於涉嫌攜帶毒品入境美國，2010年被判處20年有期徒刑，關在康乃狄克州丹伯里(Danbury)聯邦監獄。亞羅申科辯護律師則說，這起案件其實是聯邦緝毒署(DEA)設陷栽贓。

俄羅斯國際傳真社27日報導，亞羅申科律師塔拉索夫(Alexei Tarasov)指出，目前亞羅申科正在返回俄羅斯的途中，「換囚行動是透過第三國完成」。