我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

美俄第3國換囚完成 前陸戰隊員獲釋

記者顏伶如／綜合報導
美國與俄羅斯27日早晨展開同步換囚行動，被押在莫斯科的前海軍陸戰隊成員瑞德(Trevor Reed)已經獲釋。(Getty Images)
美國與俄羅斯27日早晨展開同步換囚行動，被押在莫斯科的前海軍陸戰隊成員瑞德(Trevor Reed)已經獲釋。(Getty Images)

美聯社報導，在烏俄戰爭之際，美國與俄羅斯27日早晨展開同步換囚行動，被押在莫斯科的前陸戰隊成員瑞德(Trevor Reed)已經獲釋，交換因販毒遭判刑、被關在美國的前俄羅斯機師亞羅申科(Konstantin Yaroshenko)。俄羅斯國際傳真社(Interfax)報導，換囚行動是在第三國完成。

華盛頓郵報27日報導，拜登總統發表聲明指出：「今天，我們歡迎瑞德回家，慶祝他能與思念已久的家人團圓。」聲明中說，身為前陸戰隊隊員的瑞德已經在俄羅斯獲釋。

被關押在俄羅斯的前陸戰隊成員瑞德27日已經獲釋，他住在德州的父母當天受訪時露出笑...
被關押在俄羅斯的前陸戰隊成員瑞德27日已經獲釋，他住在德州的父母當天受訪時露出笑容。(路透)

拜登在聲明中並未使用「換囚」一詞，僅表示瑞德能夠獲釋是透過協商達成，期間涉及許多「我必須審慎考慮的困難決策」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)在Telegram發表聲明指出，經過冗長的磋商之後，俄方同意以瑞德交換俄羅斯公民亞羅申科。

美國監獄管理局(U.S. Bureau of Prisons)官網27日最新資料顯示，亞羅申科的身分為「不在押」。

瑞德家屬27日早晨對華郵證實瑞德已獲釋，並感謝拜登採取行動，或許因此「救了瑞德一命」。

瑞德2019年從德州北部飛往莫斯科探視女友，但在當地喝酒鬧事，被捕之後以涉嫌攻擊警察等罪名起訴，2020年7月被判坐牢9年。瑞德則堅稱自己是無辜的，並說整起事件顯然是俄羅斯存有「政治意圖」。

在德州沃斯堡的前陸戰隊員瑞德的父母2月持著兒子照片，一次次籲求白宮協助，營救兒子...
在德州沃斯堡的前陸戰隊員瑞德的父母2月持著兒子照片，一次次籲求白宮協助，營救兒子。圖為2月15日的資料照片。(路透)

過去幾周當中，瑞德家屬以及某些國會議員，展開一波波營救行動。瑞德雙親表示瑞德健康嚴重惡化，情況緊急。

亞羅申科為前俄羅斯機師，由於涉嫌攜帶毒品入境美國，2010年被判處20年有期徒刑，關在康乃狄克州丹伯里(Danbury)聯邦監獄。亞羅申科辯護律師則說，這起案件其實是聯邦緝毒署(DEA)設陷栽贓。

俄羅斯國際傳真社27日報導，亞羅申科律師塔拉索夫(Alexei Tarasov)指出，目前亞羅申科正在返回俄羅斯的途中，「換囚行動是透過第三國完成」。

前陸戰隊員瑞德(中)27日在莫斯科，由俄軍戒護下帶上飛機，進行換俘。(路透)
前陸戰隊員瑞德(中)27日在莫斯科，由俄軍戒護下帶上飛機，進行換俘。(路透)

俄羅斯 拜登 監獄

上一則

大法官布萊爾最後一場口頭辯論 尖銳提問畫句點

下一則

美提供情報 助烏克蘭躲飛彈、殺俄8將領

延伸閱讀

拜登首次亞洲行 5月20日至24日訪問南韓和日本

拜登首次亞洲行 5月20日至24日訪問南韓和日本
拜登考慮免學貸 延長還款期且可能完全勾銷債務

拜登考慮免學貸 延長還款期且可能完全勾銷債務
世衛大會將至 眾院「0票反對」通過法案 助台成觀察員

世衛大會將至 眾院「0票反對」通過法案 助台成觀察員
美俄成功換囚 拜登：這是個艱難決定

美俄成功換囚 拜登：這是個艱難決定

熱門新聞

統計數字顯示，外資正加速逃離中國，圖為上海的浦東金融區。(歐新社)

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

2022-04-26 09:22
俄羅斯總統普亭身體健況不佳的謠言不時傳出，而近期一段他參加東正教復活節午夜彌撒的影片再度引發熱議，只見普亭在活動期間看起來「虛弱和不穩定」。（美聯社）

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

2022-04-24 22:11
中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）今年2月4日在北京冬奧開幕式前會談。美聯社

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

2022-04-22 10:20
新書爆料指，第一夫人吉兒，當時反對賀錦麗擔任拜登的競選搭配。圖為吉兒(左)與賀錦麗(右)去年5月底出席活動。(美聯社)

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

2022-04-24 20:48
研究人員希望未來進一步研究腫瘤中存在的突變特徵，明白致癌突變根源究竟是環境因素還是遺傳問題造成，進而加速改進治療方法。(美聯社)

癌症研究大突破 找到58種基因突變線索…有助對症治療

2022-04-22 16:25
多位知情人士19日告訴CNN，美國政府沒有多少途徑追蹤已送過邊境進到烏克蘭的大量反戰車、防空和其他武器等軍需品。不過，這是拜登政府願意承擔的「清楚風險」。（路透資料照片）

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

2022-04-20 11:06

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳