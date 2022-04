國會暴亂案 麥卡錫否認曾說要川普辭職 錄音曝光打臉

國會眾院少數黨領袖麥卡錫(左)被揭曾要求時任總統的川普(右)辭職,麥卡錫為此於21日夜致電川普解釋。圖為兩人2020年2月在加州的一場造勢活動中。(Getty Images)

根據紐約時報率先於21日披露,緊接著在MSNBC新聞頻道播出的錄音檔,2021年1月6日國會暴亂發生後,眾院 少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)1月10日與數名共和黨 眾院同僚討論時表示,打算對前總統川普分析彈劾案恐將過關,建議他主動辭職。紐時22日公布另一段錄音檔內容,錄音時間為2021年1月11日,麥卡錫對共和黨眾院黨團成員說,已詢問川普是否覺得應為釀成死傷的國會暴亂負責,川普回答時坦承確實有某些責任。

國會調查2021年1月6日暴動委員會表示調查工作已近尾聲,已有足夠證據證明前總統川普涉案,正在斟酌是否要將川普移送司法部查辦。圖為當時大批川普支持者認為大選舞弊,衝進國會抗議,試圖阻止驗證,引發憲政危機。(美聯社)

上述錄音檔內容曝光,讓麥卡錫身為眾院共和黨團領袖的地位岌岌可危。如果共和黨在今年11月期中選舉贏得眾院多數席次,57歲的麥卡錫將成為眾院議長,但麥卡錫的議長之路,必須仰賴川普支持才能實現。

麥卡錫:完全不實

麥卡錫21日發表聲明指稱報導「完全不實、根本錯誤」;麥卡錫發言人貝德納(Mark Bednar)也說,麥卡錫從未說過要打電話勸川普辭職。

美聯社報導分析,從22日各種最新發展看來,錄音檔內容曝光似乎並未對麥卡錫帶來政治殺傷力;麥卡錫迅速採取因應措施,透過打電話、發送簡訊與共和黨籍國會議員聯繫並爭取支持,設法讓錄音檔內容可能造成的衝擊盡量降低。

共和黨籍德州聯邦眾議員龔薩雷斯(Tony Gonzales)22日發表推文寫道,共和黨再過幾個月便將奪回眾院多數席次,「到時候麥卡錫就會成為眾院議長」。共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)接受福斯新聞商業網(Fox Business)訪問時則說,百分之百力挺麥卡錫。

錢尼:不是我洩露

共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)22日發表聲明,否認錄音檔是由她洩露給媒體的。聲明中說,錢尼根本不曾錄下談話,也沒有洩露錄音檔,完全不知道媒體記者如何取得錄音檔。錢尼的聲音出現在第二段錄音檔中。

根據有線電視新聞網(CNN)22日播出第二段錄音檔,麥卡錫說:「我今天親口問他(川普),他是否覺得對於事件發生有責任?是否覺得難過?他跟我說,確實覺得有某部分責任。對於這點,他必須承認才對。」

紐時記者馬丁(Jonathan Martin)、勃恩斯(Alexander Burns)表示,握有更多具有爆炸性內容的麥卡錫談話錄音。馬丁與勃恩斯合寫,5月3日將出版的爆料新書「這過不了關:川普、拜登及美國未來之爭」(This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America's Future)裡,披露了麥卡錫與共和黨眾院同僚私下談話內幕,新書節錄於21日曝光。麥卡錫向來是挺川派國會要角,但錄音檔內容卻顯示不一樣的態度。