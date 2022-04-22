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美再援烏8億武器 量身打造自殺式無人機

記者張文馨／華盛頓報導

拜登總統21日表示，將提供13億美元的軍事與人道援助給烏克蘭，其中包含8億美元的重型武器，以及5億美元的人道和經濟援助；此次軍事援助中，美軍專為烏克蘭打造的自殺式無人機系統，尤其引人注目。

五角大廈發言人柯比(John Kirby)表示，自去年8月以來，國防部將第八度向烏克蘭提供軍事援助，包含72門155毫米榴彈砲(155mm Howitzers)、14.4萬發彈藥，以及超過121架「鳳凰幽靈」戰術無人機系統(Phoenix Ghost Tactical Unmanned Aerial Systems)。

鳳凰幽靈無人機公開訊息很少，柯比表示，這是美國空軍專為俄烏戰爭快速量身打造的無人機種。

因應俄攻頓巴斯 補充火力

國防部資深官員表示，鳳凰幽靈無人機的性能與先前援助烏克蘭的「彈簧刀」無人機(Switchblade)類似，具有監視能力且能瞄準目標自炸，用於鎖定並摧毀高價值目標物。

美國日前提供百架彈簧刀無人機給烏克蘭，並協助烏軍操作運用；法國廣播公司報導，彈簧刀無人機是一種介於巡弋飛彈和無人機飛行器之間的智能飛彈武器，它可以在目標區搜索定位，然後收起雙翼變成一枚小型巡弋飛彈與目標同歸於盡，被形容為「神風特攻」與「坦克死敵」。

國防部資深官員表示，為了因應俄軍在烏東頓巴斯地區的攻擊，美烏磋商後由美國提供榴彈砲補充火力。

資深官員表示，連同本月13日宣布提供18門榴彈砲，足夠讓烏克蘭建立五個新的砲兵營，每營配備18門大砲與3.7萬子彈，已有18門榴彈砲抵達烏克蘭，其餘的會在周末抵達。

禁俄船停美港口、進美海岸

拜登宣布，美國將禁止俄羅斯船隻停靠美國港口或進入美國海岸，並展開協助烏克蘭難民進入美國的計畫。

烏克蘭民眾持續面對來自俄羅斯的軍事攻擊，拜登答覆記者詢問表示，尚無證據顯示烏克蘭東南部戰略港市馬立波(Mariupol)已經陷落。

拜登說，不清楚這場戰爭還要打多久，但隨著戰爭即將滿兩個月，很清楚的是，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)想在此戰場實現的雄心已告失敗。

國防部表示，拜登上任以來美國已向烏克蘭提供超過40億美元的安全援助，俄烏2月24日開戰以來，美對烏安全援助總額約34億美元。

拜登說，國會授權的援助預算將用罄，他下周將會向國會提出追加預算，確保武器和彈藥援助無虞。

在拜登宣布援助前，他會晤了來訪的烏克蘭總理什米加爾(Denys Shmyhal)。什米加爾當天還會見了國會眾院議長波洛西。

烏克蘭 拜登 國防部

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