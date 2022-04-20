各家機場、航空口罩規定不同 有的搭機免戴、下機卻要戴

拜登政府的大眾運輸上必須佩戴口罩強制令延期，遭聯邦法官否決，18日起強制令暫時效，全美各大機場各有規定。圖為19日已不強制戴口罩的亞特蘭大機場，排隊的旅客有戴口罩、也有不戴的。(美聯社)

聯邦大眾運輸口罩 令遭聯邦法官取消的消息傳出，某些剛好在班機上的乘客報以歡呼，但也有民眾擔心放寬規定的時間點是否過早。聯邦法官的裁定讓機場與航空公司保留自主空間，可以自行決定是否繼續要求戴口罩，美聯社報導分析，各地城市的規定可能也不盡相同。

聯邦運輸安全管理局(TSA)宣布，2021年1月發布、適用範圍包括航班、機場、計程車以及其他大眾交通運輸的口罩令，今後將不再執行。美國主要航空公司以及全美最繁忙的幾座機場，18日已紛紛取消強制要求戴口罩的規定。

美聯社報導舉例指出，搭乘聯合航空(United Airlines)班機準備從休士頓前往紐約市的乘客，飛航途中可以不必戴口罩，但抵達甘迺迪國際機場或在紐約搭乘地鐵期間，還是要戴口罩。

洛杉磯國際機場 雖然取消強制口罩令，但勸導民眾可自願戴口罩。鹽湖城國際機場也宣布，機場將免費提供口罩給有需要的民眾。

拜登政府的大眾運輸上必須佩戴口罩強制令延期，遭聯邦法官否決，18日起強制令暫時效，全美各大機場各有規定。圖為羅德島州的TF格林國際機場內19日仍貼著聯邦口罩令的告示，若不遵守就要被罰款。(美聯社)

紐新航港局19日發表聲明表示，將持續遵守紐約州 、新澤西州的各自口罩規定。因此乘客抵達紐約州甘迺迪國際機場、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)都需要戴口罩，但在新州紐瓦克自由國際機場則沒有強制戴口罩的規定。

其他已不再強制要求戴口罩的機場還有舊金山國際機場、鳳凰城天港國際機場、達拉斯-福和市機場。

由於各地規定不同，民眾可能因此混淆。以費城為例，市政府衛生局的強制口罩令要求所有民眾在室內空間的公共場所都要戴口罩，這項規定的適用範圍包括座落於市區的機場大廳以及航廈。

另一方面，聯邦疾病防治中心(CDC)已經把原本列在「不要旅行」(do not travlel)名單上的國家取消。約有120個目的地目前列為代表高風險的「第三級」(Level 3)，包括澳洲、英國、義大利以及某些歐洲熱門旅遊勝地。疾管中心表示，今後「第四級」的項目將保留給極端案例使用，更改後的標註為「特殊狀況/不要旅行」(Special Circumstances/Do Not Travel)