搶救35天 卸下500貨櫃 長榮「長程輪」脫困重新漂浮

台灣長榮海運旗下貨櫃船長程輪(Ever Forward)3月13日晚在維吉尼亞州切薩皮克灣擱淺，經過各種努力，利用周末滿月漲潮，17日終於脫困並重新浮起。圖為長程輪17日重獲自由後，通過切薩皮克灣大橋。(美聯社)

台灣長榮 海運(Evergreen Marine Corporation)子公司、長榮香港公司旗下貨櫃船「長程輪」(Ever Forward)，在華府附近切薩皮克灣(Chesapeake Bay)擱淺數周之後，17日終於脫困重新漂浮。

美聯社報導，17日早晨7時之前，原本被淤泥卡住的「長程輪」，終於在兩艘駁船及五艘拖船合力協助下從泥沙裡脫困，再度漂浮。

「長程輪」從巴爾的摩駛向維吉尼亞州諾福克(Norfolk)途中，3月13日在切薩皮克灣陷入泥沼當中約有24呎深，經過35天搶救終於脫困。

台灣長榮海運旗下貨櫃船長程輪(Ever Forward)3月13日晚在維吉尼亞州切薩皮克灣擱淺，經過各種努力，利用周末滿月漲潮，17日終於脫困並重新浮起。圖為吊車努力將船上的貨櫃盡可能卸載，以減輕船隻重量。(Getty Images)

美國海岸巡防隊(US Coast Guard)官員指出，海岸巡防隊、馬里蘭州 環保廳以及馬州 州政府機關、地方救援組織合作之下，3月29日及30日曾兩度救援行動，可惜都沒能讓「長程輪」得以漂浮。

搜救小組後來在「長程輪」周圍挖除至少8萬4000立方碼的泥土，才讓「長程輪」脫困。馬州環保廳表示，清除泥土累計約有27艘駁船的載運量。

海岸巡防隊官員表示，打撈專家研判後確定，由於「長程輪」載著4964個貨櫃，讓搜救工作執行困難。海岸巡防隊官與其他單位通力合作下，4月9日至16日的白天期間，使用起重機駁船將傳上大約500個貨櫃卸下。

馬里蘭州暨首都地區海岸巡防隊指揮官歐康尼爾(David O'Connell)指出，這次任務規模龐大、問題複雜，堪稱創下歷史紀錄，「長程輪」擱淺原因與擱淺時間長久，也都非常罕見。

馬州主計長法蘭蕭特(Peter Franchot)14日發函給長榮海運，對於「長程輪」擱淺的環境衝擊表示關切。信中寫道，呼籲長榮海運成立初期金額為1億元的責任基金(Responsibility Fund)，好讓這起事件當中受到影響的各方能獲得賠償或費用報銷，包括聯邦政府、州政府及地方政府機關投入人力的工時與資源花費核銷，以及收成季節受到擱淺事件影響而衝擊生計的船工、海產業等賠償事宜。

海岸巡防隊官員表示，長達1000呎的「長程輪」擱淺並未造成人員受傷，船體與貨物均未受到破壞，也未發生污染。