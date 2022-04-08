俄軍大規模部署地面炸人地雷 無差別攻擊平民

俄軍在哈爾科夫和基輔附近部署的POM-3地雷，不是埋在地下，而是在地上，能夠透過踩在地上的腳步聲及振動頻率感應判斷來者是人或動物，使地雷對人精準打擊。(美聯社)

參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley)7日在參院 作證指出，地雷成為烏克蘭 在俄烏戰爭中取勝的關鍵武器，烏軍成功使用地雷摧毀不少俄羅斯坦克和車隊；不過俄軍也開發了一款「只會炸人」的地雷，而且大量在哈爾科夫(Kharkiv)部署此型地雷。

「烏克蘭軍隊有效地使用地雷限縮俄軍裝甲部隊的路徑，加上他們善用我方提供的6萬組反坦克武器系統，使得俄軍在進入交戰區時更加脆弱。」密利表示：「這也是為什麼你們會看到一個又一個的俄軍車隊被摧毀。」

由於地雷長期被人道組織視為爭議性武器，但有鑑於前總統川普在2020年擴大美軍使用地雷，拜登政府近日對此召開參院軍事委員會聽證會，審查美軍使用地雷的策略，密利為出席者之一。

長年致力於地雷問題研究的英國慈善機構「HALO」最近就在烏克蘭多地發現俄軍開發的「POM-3」新型地雷，有別於傳統地雷對動物的「無差別攻擊」，可精準偵測人類爆炸，恐怕使平民死亡風險大增。

據烏軍排雷人員及HALO組織提供的照片，俄軍似已在哈爾科夫部署此型地雷，能夠透過踩在地上的腳步聲及振動頻率判斷來者是人或動物，使地雷對人精準打擊，而不是浪費一顆地雷炸死一條狗；專家認為，埋設這型地雷不只使烏克蘭平民死亡機率大增，也將加劇戰後排雷作業的難度。

曾任英軍陸軍少將的HALO執行長考恩(James Cowan)表示，他們發現POM-3地雷是透過火箭發射，再以降落傘降落地面，因此不像傳統地雷埋在地下，而是就在地上，當它感應到有人經過時就會爆炸，波及範圍最遠可達50呎，這種特性導致POM-3地雷分布極其不規律，難以評估哪裡地雷多或那裡地雷少。

另一方面，考恩也指出HALO自2016年開始就在烏東頓巴斯(Donbas)協助烏國掃雷，目前因戰事緊張而撤退部分人員，但因為有跡象顯示俄軍在烏克蘭多處埋設地雷。

地雷這種殺傷力極強的武器曾在兩次大戰中被廣泛使用，但因會在戰爭結束後繼續殘害平民，國際社會1997年於加拿大渥太華議定「渥太華條約」(Ottawa Treaty)，正式宣布禁止使用、儲存、生產和轉讓對人員具殺傷力的地雷，及銷毀、完全禁止一切殺傷地雷；烏克蘭雖早在條約訂立之初即簽署並批准，但由於中、美、俄等軍火大國拒絕加入，似也只能從道德層面譴責俄國。