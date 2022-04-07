五角大廈: 俄軍轉向烏東 完全撤出基輔、切爾尼戈夫

烏克蘭海軍日前發布的照片及影片顯示，俄羅斯海軍370呎長的船塢登陸艦「奧斯克號」(Orsk)遭到攻擊，起火燃燒而冒出濃濃煙霧。（Getty Images）

五角大廈 6日指出，俄軍已經全面撤離烏克蘭 首都基輔(Kyiv)及北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)，莫斯科現正準備集中火力進攻烏克蘭東部。

一名五角大廈高層官員接受華盛頓郵報訪問時說，所有俄軍都已離開基輔及切爾尼戈夫的消息，過去24時內才剛獲證實，但俄軍可能暗埋地雷，因此必須展開後續清除工作。

由於俄軍在烏克蘭北部遭遇強力抵抗，導致死傷數千，莫斯科開始重新部署，美國與歐洲情報官員過去幾天一直密切監控俄軍動態。烏東地區支持俄羅斯的民眾較多，烏克蘭軍隊與俄羅斯撐腰的分裂組織民兵纏鬥已有數年之久。

國防部高層官員說，俄軍撤離基輔的路線經過白俄羅斯 ，但目前五角大廈仍無法確認從基輔與切爾尼戈夫一帶撤離的俄軍，是否從烏東重新進入烏克蘭。

另一方面，烏克蘭軍事專家及美國官員指出，烏克蘭3月24日突擊南部港口城市伯德揚斯克(Berdyansk)的一艘俄羅斯軍艦，可能讓莫斯科希望擴大掌控頓巴斯(Donbas)的戰略計畫因此受挫，俄羅斯侵略烏克蘭行動當中的重要軍事優勢儼然已經喪失。

烏克蘭官員與美方官員指出，停泊在亞速海(Azov Sea)的俄羅斯軍艦遭到烏克蘭突襲，是俄羅斯艦隊在俄烏戰爭爆發之後首度受到重大攻擊，軍艦所載的大量補給因此遭摧毀，其他軍艦則從港口區域撤退到海中，烏克蘭的突擊行動也造成港口設施毀壞。

報導指出，這次突擊行動終結了俄羅斯原本的規畫，即俄軍軍艦長驅直入，烏克蘭無力回手。

退役海軍上將、前美國及北約海軍歐洲戰區統帥法戈(James Foggo)指出，烏克蘭突襲摧毀俄羅斯軍艦，讓俄軍把戰場逐漸集中在烏東頓巴斯的同時，發射飛彈及火砲的能力卻遭到限縮。軍艦受攻擊後數小時，俄軍便把所有停靠在海港的其他軍艦駛往海洋，避免再次受攻擊，但為俄軍地面部對提供後勤支援的工作也因此受阻。

法戈說，這次事件對俄軍造成戰略重大打擊，雖然俄軍在烏克蘭內部造成重創，但事實證明烏克蘭軍隊依舊有能力可以精準發動攻擊。

俄羅斯軍艦遇襲之後近兩周的時間裡，俄羅斯海軍都未再對烏克蘭城市發動大規模攻擊，只有集中幾個零星目標。