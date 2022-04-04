烏南戰略港市敖德薩遭俄空襲 煉油廠炸毀濃煙竄天

烏克蘭南部港市敖德薩3日清晨首次遭到俄羅斯飛彈空襲，濃煙竄天。目前俄軍試圖主攻烏國南部。(Getty Images)

烏克蘭南部戰略港市敖德薩(Odessa)3日清晨遭俄羅斯飛彈空襲，一座煉油廠與三個儲油設施被擊中，濃煙竄天，這是黑海戰略港市市中心首度遭受重大攻擊；另一座南部港市馬立波(Mariupol)則在慈善團體協助下，持續嘗試撤離平民。另外，俄國 日前指控烏國侵略的俄國邊境 城市貝爾哥羅德(Belgorod)3日再聞爆炸巨響，原因不明；烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)表示，俄軍綁架11名村、鎮長，其中一人已遇害。

華盛頓郵報報導，俄烏戰爭進入第39日，俄國部隊撤離烏國首都基輔郊區，重新集結整隊，戰略重點移往烏國南部、東部，以及亞速海與黑海沿海城市，進入「漫長且血腥」的衝突新階段。

敖德薩是重要經濟港市，向來是俄軍一大目標，但俄國地面部隊侵烏以來，先從該市東方70哩處的尼古拉耶夫(Mykolaiv)攻進敖德薩；侵略戰爭2月底爆發以來，敖德薩大多未受攻擊，企業依然運作，動物園上周甚至重啟。

俄國國防部 表示，從海上及空中發射的高精密飛彈摧毀敖德薩附近一座煉油廠與三個儲油設施；烏國官員表示，火勢已撲滅，但設備毀壞，無法運作。

敖德薩官員發布聲明，證實該市遭受空襲，且「若干飛彈被空防系統擊落」；煉油廠向來是俄軍目標，烏西城市利維夫(Lviv)一座煉油廠毀於烽火，東部聶伯彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk Oblast)另一座煉油廠也遭攻擊。

敖德薩市長特魯漢諾夫(Gennady Trukhanov)說：「屋毀窗破，幸無人受傷，市鎮服務已到位，將提供受災戶必要協助，情況在控制之中。」

烏11村鎮長遭綁架 1人遇害

英國國防部3日表示，俄國海軍戰略阻斷黑海及亞速海航道，避免烏國加強武裝。

在另一個遭戰火摧殘的港市馬立波，烏國總統澤倫斯基的顧問表示，馬立波將面臨「艱困」戰鬥；馬立波及附近的伯德揚斯克(Berdyansk)當局在慈善團體「紅十字國際委員會」的協助下，持續安排巴士靠近馬立波並疏散平民。

烏國副總理韋列舒克並說，戰爭以來赫爾松(Kherson)、哈爾科夫(Kharkiv)、札波羅熱(Zaporizhzhia)、尼古拉耶夫和頓內次克(Donetsk)等地已知11名社區領袖遭俄軍綁架，其中基輔西部莫蒂金村(Motyjin)村長蘇肯科(Olga Sukhenko)及其丈夫已遇害。

烏反擊？俄邊境城市傳爆炸

路透報導，兩名目擊者表示，俄國邊境城市貝爾哥羅德3日聽見兩聲爆炸巨響，原因不明；俄國當局日前控烏軍空襲當地一處燃料庫。

貝爾哥羅德是俄國此役的主要後勤中心之一，當地官員說，托馬羅夫卡村(Tomarovka)3日發生爆炸，無人受傷，也沒有財產損失。