稱談判沒進展 俄否認烏俄領導人將會晤

烏克蘭 首席談判代表阿拉哈米亞3日表示，莫斯科當局已「口頭」同意烏克蘭的主要提案，升高終結戰爭和談有所進展的希望而兩國領導人「最可能」會在土耳其會晤。不過俄羅斯 代表梅丁思基3日稍後表示談判情況仍不足以讓兩國領導人會面協商，4日將繼續透過視訊會議談判。

法新社報導，阿拉哈米亞(David Arakhamia)告訴烏克蘭電視台，烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普亭 的任何會晤，「最可能」會在土耳其登場。阿拉哈米亞說，雖然「無正式書面確認」，但俄方已「口頭」同意烏克蘭提出的和談條件。他說：「俄羅斯已針對所有立場提出正式答覆，即他們接受(烏克蘭的)那些立場，除了克里米亞議題以外。」

俄方要求烏克蘭必須承認克里米亞屬於俄國，烏克蘭則提議就克里米亞地位設立15年諮商期，但前提是雙方必須完全停火。

阿拉哈米亞發表此談話的時機，正值烏克蘭當局宣稱已重新掌控整個基輔地區。他強調，目前兩國領導人會晤的時間和地點仍不明。

阿拉哈米亞表示，莫斯科已在談判中同意，針對烏克蘭中立地位舉辦公投「將會是擺脫此情勢的唯一途徑」。若烏克蘭人公投否決國家中立地位會有何後果，阿拉哈米亞說：「我們要不是恢復戰爭狀態，就是重返新談判。」

相較於烏方說法，俄國態度明顯保留。俄國首席談判代表梅丁思基(Vladimir Medinsky)表示，協議草案尚未準備好提交給最高層開會討論。

梅丁思基說，烏克蘭對和平談判開始展現務實態度，烏國已同意保持中立，不擁有核子武器，不加入軍事集團，並拒絕讓其他國家設置軍事基地。但他表示，在克里米亞和烏東頓巴斯問題上，雙方並未取得任何進展。

阿拉哈米亞指出，土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)1日「分別與我們以及普亭通話」，指稱他將會主辦兩國領導人會晤。他又說：「日期或地點均不明，但我們認為最可能會在安卡拉(Ankara)或伊斯坦堡(Istanbul)。」

土耳其與俄羅斯及烏克蘭均維持良好關係，且一直尋求調解雙方衝突。自從普亭下令入侵烏克蘭以來，澤倫斯基一再要求與普亭面對面談判。