拜登將解除邊境「趕人令」 部分民主黨議員批未做準備

拜登政府決定下月底停止拒絕在南部邊境那些尋求庇護的無證移民入境，令共和黨和一些溫和民主黨人擔憂會有大量無證移民湧入，政府難因應。（美聯社）

拜登 政府決定在5月底前停止使用第42條(Title 42)，即前總統川普時期的疫情時期邊境政策，該政策允許政府在南部邊境立即拒絕移民 入境。此舉雖因解除以疫情為由遞解尋求庇護的無證移民政策而滿足了許多民主黨 人的熱切要求，但那些背負連任壓力的同黨議員則痛批拜登政府未準備好迎接突然湧入的大量無證移民，聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞)抨擊說，這是「可怕的決策」。

拜登政府1日宣布5月23日前終止政府的上述權力；今年1月底時正值Omicron變種病毒病例達高峰，聯邦疾病防治中心(CDC)延長該命令至本周。

過去兩年遭美國拒絕提供政治庇護的移民，可能大舉湧入，代表邊界地區的民主黨人和部分連任選情艱困的同黨議員罕見痛批拜登總統，並警告拜登政府並未做好準備與安排，未來移民危機恐惡化。

民主黨亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)和席納瑪(Kyrsten Sinema)30日會晤國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，希望政府有更完備計畫並統籌一套因應方法。

兩名參議員上周也致函拜登，敦促他暫緩停止前總統川普以公共衛生為由提出的第42條的命令，直到聯邦政府準備好，且能確保移民入境時可兼顧安全秩序並獲人道待遇。

席納瑪和共和黨籍聯邦眾議員孔寧(John Cornyn，德州)31日也就此事致信梅奧卡斯；民主黨籍聯邦參議員曼欽和瑪姬‧哈森(Maggie Hassan，新罕布夏州)1日也痛批此決定。

曼欽表示：「CDC和拜登政府今日宣布內容實在是個可怕決定。」他說美國今年持續面臨前所未見的移民潮，政府再終止第42條政策，只會雪上加霜。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和許多重量級民主黨議員施壓，要求終止川普時期的移民計畫，他們認為美國拿此公衛命令當藉口，逃避美國法律和國際協議中保護那些因遭迫害而尋求庇護者的責任。

凱利、席納瑪與其他民主黨人認為，雖然緊急命令遲早會到期，但聯邦政府卻未研擬或公布任何計畫，可以緩衝邊界社區面臨的衝擊。

共和黨人認為，移民大增將成為贏得搖擺選民支持的議題，尤其是亞州等邊界州。根據美聯社公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)民調，僅39%美國人支持拜登的移民政策，87%共和黨人反對，34%民主黨人也表不滿。

亞州國際救援委員會(IRC)尋求庇護者與家庭主任米勒(Alex Miller)表示，新移民新冠檢測陽性率不到1%，不再有關閉邊界的正當理由，「我們有道德義務協助這些人」。