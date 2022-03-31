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查國會暴動 民主黨國會議員施壓 要求嚴辦川普盟友

記者顏伶如／綜合報導
國會民主黨人30日要求司法部長加蘭德（圖）要嚴辦不配合國會調查暴動的川普盟友。(美聯社)
國會民主黨人30日要求司法部長加蘭德（圖）要嚴辦不配合國會調查暴動的川普盟友。(美聯社)

多名民主黨籍國會議員日前公開向司法部長加蘭德(Merrick Garland)施壓，要求司法部嚴辦拒絕配合眾院國會暴動調查的前總統川普核心圈盟友。

Axios新聞網站報導，對於拒絕配合調查的川普盟友，眾院調查1月6日國會暴動事件特別委員會目前正設法強迫接受調查或祭出處罰，而共和黨則在同一時間準備於今年期中選舉贏回國會多數席次，屆時將讓國會暴動調查畫下句點。

拜登為難 曾承諾保持司法獨立

報導指出，民主黨籍國會議員向加蘭德公開施壓，讓拜登總統顯得為難，因為拜登已經承諾，一定讓加蘭德保持司法獨立，不受政治干預。川普執政期間曾遭民主黨抨擊對司法部官員施壓。

拜登28日答覆媒體詢問時說：「之前我就跟大家說過，我不會告訴司法部應該採取哪些立場，或不能採取哪些立場。同樣的，我也不會去命令國會。」

28日晚間，國會暴動調查委員會開會討論是否建議司法部以藐視國會罪名起訴前任白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)、前白宮副幕僚長史卡比諾(Dan Scavino)。

民主黨籍聯邦眾議員路里亞(Elaine Luria，維吉尼亞州)、羅芙根(Zoe Lofgren，加州)和謝安達(Adam Schiff，加州)在會中都說，加蘭德應該要有所動作才是。

路里亞在會中表示，司法部「應該迅速行動」；她並說：「司法部長加蘭德，你應該把工作做好，我們才能把我們的工作做好」。

謝安達29日對媒體表示，司法部盡快且果斷採取行動是很重要的，才能彰顯調查委員會的權限，「因為我們正設法避免另一次國會暴動的發生，我們有著一股迫切感，希望司法部也能感受到」。

謝安達說，納瓦羅與史卡比諾顯然罪證確鑿，「司法部要有所動作，應該不至於很困難」。

面對媒體詢問委員會成員對司法部動作緩慢似乎頗為氣餒，國會暴動調查委員會主席、民主黨籍聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson，密西西比州)29日回答：「我贊成同僚們的意見。」

司法部 民主黨 拜登

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