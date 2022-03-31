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共和黨參議員柯林斯跨黨支持 傑克森大法官任命案穩了

編譯孫梁／綜合30日電
參院共和黨溫和派參議員柯林斯（左）30日宣布將投票贊成提名人傑克森法官，成為新的大法官。圖為傑克森法官在3日在參院拜會柯林斯。(美聯社)
參院共和黨溫和派參議員柯林斯（左）30日宣布將投票贊成提名人傑克森法官，成為新的大法官。圖為傑克森法官在3日在參院拜會柯林斯。(美聯社)

溫和派的共和黨參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)30日表態，跨黨支持拜登總統大法官提名人傑克森法官(Ketanji Brown Jackson)在參院任命案，將投下贊成票；傑克森法官似已篤定過關，將成為最高法院的首位非裔女性大法官；柯林斯表態後，另有五名溫和派的共和黨參議員也可能跨黨支持，投下支持票。

柯林斯本周兩次與傑克森晤面，稱「傑克森具備擔任大法官的經驗、資歷和品質，因此我會投票支持她。」柯林斯及其他可能共和黨參議員的跨黨支持，使得傑克森的大法官任命，增加了這是兩黨共識的人選。

來源：CBS Evening News

民主黨人在推動參院司法委員會4月4日先表決、稍晚參院全體表決，在兩黨各占50席位的參院，柯林斯的支持具有決定性意義，可無需副總統賀錦麗打破平衡的一票。預計所有50位民主黨都會支持傑克森，只有溫和派的克莉絲汀·席納瑪(Kyrsten Sinema)表示她尚未決定。

拜登總統30日致電柯林斯表示感謝，為了贏得兩黨一致支持，拜登在聽證前至少給柯林斯打過三次電話。

柯林斯1990年代中期進入國會參院以來，一貫投票支持兩黨總統提名的大法官人選，唯一的反對票是投給前總統川普提名的艾米·巴瑞特(Amy Barrett)，但柯林斯解釋說是提名時間倉促，距大選只有數周，而不是對巴瑞特個人有意見。至於支持傑克森，她表示並非永遠贊成傑克森的裁決，「但不贊成並不說明她沒有資格，事實上，我投票支持了兩黨總統提名的六位大法官。」

另外五名共和黨參議員也可能在表決中投票支持，包括阿拉斯加州的麗莎·穆考斯基( Lisa Murkowski)、猶他州的羅穆尼(Mitt Romney)、密蘇里州的布朗特(Roy Blunt)、俄亥俄州的波特曼(Rob Portman)和北卡羅來納州的布爾(Richard Burr)。

穆考斯基去年在傑克森被提名為華盛頓特區的巡迴上訴法官時，是投贊成票的三名共和黨參議員之一；今年不尋求連任的布朗特表示，他不想匆忙做出決定，但很可能會支持第一位非裔女性進入最高法院。

即將退休的波特曼更可能投支持票，他表示儘管與傑克森的司法理念不同，但她是合格的人選，本月初與她見面時就喜歡上了她。

提名 大法官 參院

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