鍍金壓力大 奧斯卡30年來2/3得主罹精神疾病

威爾史密斯獲獎後，談到自己多年來受到的冷嘲熱諷，不禁拭淚。(歐新社)

曾替多位名人治療的「帕拉塞爾蘇斯診所」 (Paracelsus Recovery)研究奧斯卡金像獎得主的精神壓力，分析發現奧斯卡得主有心理健康 及成癮問題的機率幾乎是一般人的七倍。

「帕拉塞爾蘇斯診所」指出：「隨名氣而來的似乎是健康亮紅燈」，過去30年裡有三分之二的奧斯卡獎 得主罹患精神疾病。自1992年以來，曾獲得最佳男主角或最佳女主角的60位演員中，有41位患有心理健康問題，最常見的有憂鬱症 、焦慮症以及藥物濫用。

知名的名人心理健康專家、心理治療師霍克梅爾(Paul Hokemeyer)表示，名氣往往與「恐懼、痛苦與孤獨」相關，重大成就可能導致「冒名頂替症候群」(impostor syndrome)。

霍克梅爾說：「奧斯卡得主所達到的成就高度是99.9%的人無法理解的。」「到達那樣的高度所需要的動力、努力及各種條件的結合是無以倫比的，因此一旦達到這樣的成就，會感到空虛及欺騙，覺得配不上。」

三度獲得奧斯卡影帝頭銜的影星丹尼爾·戴-路易斯(Daniel Day-Lewis)表示，2017年他決定退出影壇的原因之一便是嚴重的憂鬱症，當時他60歲。

1996年以「遠離賭城」(Leaving Las Vegas)拿下奧斯卡影帝的男星尼可拉斯·凱吉(Nicolas Cage)過去曾經談到自身有酗酒問題。

1992年以「沉默的羔羊」(The Silence Of The Lambs)奪得奧斯卡影后的茱蒂·佛斯特(Jodie Foster)，以及2017年以「樂來越愛你」(La La Land)贏得影后的艾瑪·史東(Emma Stone)也曾提過心理健康問題。

「帕拉塞爾蘇斯診所」的數據顯示，10%的一般大眾有心理健康問題，然而奧斯卡獎得主的比率高達68%。

「帕拉塞爾蘇斯診所」執行長葛柏(Jan Gerber)說：「藝術是一種應對機制，研究顯示創造力與憂鬱或躁鬱症等情況之間有遺傳關聯，由於奧斯卡得主是創造力領域的佼佼者，不難看出他們心理問題風險升高的原因。」