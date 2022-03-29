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鍍金壓力大 奧斯卡30年來2/3得主罹精神疾病

編譯徐薏茹／綜合28日電
威爾史密斯獲獎後，談到自己多年來受到的冷嘲熱諷，不禁拭淚。(歐新社)
威爾史密斯獲獎後，談到自己多年來受到的冷嘲熱諷，不禁拭淚。(歐新社)

曾替多位名人治療的「帕拉塞爾蘇斯診所」 (Paracelsus Recovery)研究奧斯卡金像獎得主的精神壓力，分析發現奧斯卡得主有心理健康及成癮問題的機率幾乎是一般人的七倍。

「帕拉塞爾蘇斯診所」指出：「隨名氣而來的似乎是健康亮紅燈」，過去30年裡有三分之二的奧斯卡獎得主罹患精神疾病。自1992年以來，曾獲得最佳男主角或最佳女主角的60位演員中，有41位患有心理健康問題，最常見的有憂鬱症、焦慮症以及藥物濫用。

知名的名人心理健康專家、心理治療師霍克梅爾(Paul Hokemeyer)表示，名氣往往與「恐懼、痛苦與孤獨」相關，重大成就可能導致「冒名頂替症候群」(impostor syndrome)。

霍克梅爾說：「奧斯卡得主所達到的成就高度是99.9%的人無法理解的。」「到達那樣的高度所需要的動力、努力及各種條件的結合是無以倫比的，因此一旦達到這樣的成就，會感到空虛及欺騙，覺得配不上。」

三度獲得奧斯卡影帝頭銜的影星丹尼爾·戴-路易斯(Daniel Day-Lewis)表示，2017年他決定退出影壇的原因之一便是嚴重的憂鬱症，當時他60歲。

1996年以「遠離賭城」(Leaving Las Vegas)拿下奧斯卡影帝的男星尼可拉斯·凱吉(Nicolas Cage)過去曾經談到自身有酗酒問題。

1992年以「沉默的羔羊」(The Silence Of The Lambs)奪得奧斯卡影后的茱蒂·佛斯特(Jodie Foster)，以及2017年以「樂來越愛你」(La La Land)贏得影后的艾瑪·史東(Emma Stone)也曾提過心理健康問題。

「帕拉塞爾蘇斯診所」的數據顯示，10%的一般大眾有心理健康問題，然而奧斯卡獎得主的比率高達68%。

「帕拉塞爾蘇斯診所」執行長葛柏(Jan Gerber)說：「藝術是一種應對機制，研究顯示創造力與憂鬱或躁鬱症等情況之間有遺傳關聯，由於奧斯卡得主是創造力領域的佼佼者，不難看出他們心理問題風險升高的原因。」

奧斯卡獎 心理健康 憂鬱症

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