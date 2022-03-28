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奧斯卡／奇異博士紅毯致意烏克蘭 尹汝貞藍絲帶挺難民

娛樂新聞組／綜合報導
「奇異博士」男星班奈狄克康柏拜區別上烏克蘭國旗色徽章，表達對烏克蘭的支持。（路透）
「奇異博士」男星班奈狄克康柏拜區別上烏克蘭國旗色徽章，表達對烏克蘭的支持。（路透）

第94屆奧斯卡頒獎典禮今天登場，紅毯重頭戲星光熠熠，潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）等女星爭奇鬥豔，絕美吸睛，此外還有許多明星透過紅毯造型向烏克蘭致意。

在俄羅斯與烏克蘭衝突尚未平息之際，許多明星今天也透過紅毯造型向烏克蘭致意。

女演員潔米李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)以一席發亮的藍色高領長洋裝現身，左手指戴上藍色的絲帶，上頭寫著呼應聯合國難民署發起的「支持難民」(Stand With Refugees)運動；女演員黛安沃倫(Diane Warren)和上屆奧斯卡女配角尹汝貞，也都別上同樣的藍色絲帶；入圍最佳男主角的班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)則是帶著有烏克蘭國旗顏色的胸針。

來源：YOUNG, WILD & FREE

上屆奧斯卡女配角尹汝貞「支持難民」，別上藍色絲帶走紅毯。（美聯社）
上屆奧斯卡女配角尹汝貞「支持難民」，別上藍色絲帶走紅毯。（美聯社）

男星部分，「水行俠」（Aquaman）男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）在胸前口袋放上代表烏克蘭國旗顏色的藍黃色口袋巾，「奇異博士」男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）則別上烏克蘭國旗色徽章，紛紛表達對烏克蘭難民的支持。

烏克蘭 奧斯卡 奇異

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