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收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／史密斯「王者」登基 雀絲坦「神聖」封后

編譯陳韻涵林梅婕／綜合報導
潔西卡雀絲坦憑藉「神聖電視台」，獲頒奧斯卡最佳女主角獎。（美聯社）
潔西卡雀絲坦憑藉「神聖電視台」，獲頒奧斯卡最佳女主角獎。（美聯社）

第94屆奧斯卡獎27日晚間登場，最佳影片大爆冷門由「樂動心旋律」(CODA)拿下，最佳導演則是頒給「犬山記」(The Power of the Dog)的紐西蘭女性導演珍康萍(Jane Campion)；最佳男女主角分別是「王者理查」(King Richard)的威爾史密斯(Will Smith)和「神聖電視台」(The Eyes of Tammy Faye)的潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)。

眾人看好的沙丘(Dune)雖然未能獲得大獎最佳影片，不過仍堪稱是技術獎項的最大贏家，一共拿下最佳原創配樂 、最佳剪輯、最佳藝術指導 、最佳音效、最佳攝影、最佳視覺效果六項大獎。「樂動心旋律」抱走最佳男配角、最佳影片、最佳改編劇本等3大重要獎項。

威爾史密斯以「王者理查」擒獲奧斯卡最佳男主角。（歐新社）
威爾史密斯以「王者理查」擒獲奧斯卡最佳男主角。（歐新社）

最受關注的男女主角，由威爾史密斯和潔西卡雀絲坦拿下。威爾史密斯以「王者理查」拿下本屆奧斯卡最佳男主角，這也是他演藝生涯第一座奧斯卡獎。

威爾史密斯曾兩度被提名奧斯卡最佳男主角，分別是「威爾史密斯之叱吒風雲」(Ali)和「當幸福來敲門」(The Pursuit of Happyness)，卻屢屢成為遺珠；繼第一次被提名該獎，威爾史密斯終於在20年後成功抱回小金人。

「王者理查」講述美國網球姊妹「大小威廉絲」與父親的故事。(美聯社)
「王者理查」講述美國網球姊妹「大小威廉絲」與父親的故事。(美聯社)

「王者理查」為一部傳記電影，講述網壇女將威廉絲姐妹(Venus and Serena Williams)的背後功臣、父親理察·威廉絲(Richard Williams)的故事。

威爾史密斯也曾在受訪時說過，除了希望能用這部電影紀念威廉絲一家人，他也在這個角色上看見自己父親的影子。

第94屆最佳女主角則頒給「神聖電視台」的潔西卡雀絲坦。潔西卡雀絲坦先前曾以「姊妹」（The Help）入圍2012年最佳女配角獎，接著以「00:30凌晨密令」（Zero Dark Thirty）角逐2013年的最佳女主角獎，但都鎩羽而歸。

潔西卡雀絲坦上台致詞時向劇組表達感謝，並向其他入圍者致敬。

來源：Entertainment Tonight

本屆入圍的其他女主角包括「失去的女兒」(The Lost Daughter)的奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)、「平行母親」(Parallel Mothers)的潘妮洛普克魯茲(Penelope Cruz)、「里卡多一家(Being the Ricardos)的妮可基嫚(Nicole Kidman)，以及首次入圍的「史賓賽」(Spencer)的克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)。

潔西卡雀絲在「神聖電視台」的大濃妝造型令人印象深刻。（圖：Disney+提供）
潔西卡雀絲在「神聖電視台」的大濃妝造型令人印象深刻。（圖：Disney+提供）

潔西卡雀絲坦表示，拍攝期間遇到新冠肺炎疫情，遭遇許多挑戰與困難並感覺孤單；她話鋒一轉，提及美國社會的自殺議題及其嚴重性，希望喚起世人對此議題的關注。

日影「在車上」搶下國際影片 

繼南韓電影「寄生上流」後，今年最佳國際影片再次由東亞國家包辦，由日本導演濱口竜介執導的電影「在車上」拿下；而該片不僅為日本首次入圍改編劇本和最佳影片兩大獎項，也刷新日本電影入圍奧斯卡獎項的紀錄。

「在車上」改編自村上春樹的小說，近來連番拿下紐約影協、洛城影協、國家影協的最佳影片等大獎，在非英語電影中大放異采。

奧斯卡獎 威爾史密斯 入圍

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