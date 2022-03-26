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降低對俄羅斯依賴 美國允許增供歐盟天然氣

編譯盧炯燊／綜合25日電
德國能源部長25日宣布，今年底前將結束對俄國進口油、煤的依賴，天然氣最快則要等到2024年。圖為一艘拖船把俄羅斯油輪拖進德國港口。（美聯社）
德國能源部長25日宣布，今年底前將結束對俄國進口油、煤的依賴，天然氣最快則要等到2024年。圖為一艘拖船把俄羅斯油輪拖進德國港口。（美聯社）

歐洲礙於對俄羅斯能源的依賴，俄烏戰爭後，難以在輸入能源方面實施制裁，但終於取得突破，歐盟與美國達成天然氣協議，實行去俄化，美國率先在這場戰爭中成為贏家。

根據美歐最新協議，美國將在2022年底前向歐洲國家供應至少150億立方公尺液化天然氣，協議由歐盟委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)與拜登總統25日在布魯塞爾共同簽署。

拜登表示，到2030年美國將每年向歐盟市場額外提供500億立方公尺液化天然氣，這個份額是取代三分一的俄羅斯天然氣。范德賴恩則表示，歐洲希望獲供應的能源，從俄羅斯轉向安全的供應商，實現多樣化。

為履行協議，美歐宣布成立一個聯合工作組，分別由白宮代表及歐盟執行機構歐盟委員會的代表共同擔任主席。工作組的目標，首先是讓歐盟及烏克蘭明後兩年安全過冬，長遠是應對氣候變化，最終減少對天然氣的需求。

對俄羅斯而言，美歐達成天然氣協議，無疑是個沉重打擊，因為能源除了是莫斯科的主要收入來源外，也是發揮政治影響力的籌碼。

美、歐盟25日宣布成立工作小組，美國與其他國家今年將致力供應歐盟市場150億立方...
美、歐盟25日宣布成立工作小組，美國與其他國家今年將致力供應歐盟市場150億立方公尺的液化天然氣(LNG)，以減少歐盟對俄國天然氣的依賴。圖為法國的一艘油輪。(Getty Images)

歐盟目前40%天然氣是來自俄羅斯，其中幾條輸氣管道穿過烏克蘭。

在2011年至2020年期間，石油及天然氣的收入占俄羅斯聯邦預算的43%，這凸顯化石燃料如何在俄羅斯政府中發揮核心作用。

普亭反制美歐 只能用盧布買天然氣

為了反制美歐，俄羅斯對輸歐天然氣實行以盧布計價。普亭總統警告，西方凍結俄羅斯資產等同宣布經濟戰爭，因此俄羅斯出口天然氣來獲得美元或歐元，已經沒有任何意義。

克里姆林宮25日表示，普亭已下令供應歐洲40%天然氣的俄羅斯天然氣公司，以盧布計價支付。克宮拒絕討論在盧布交易方面能走多遠，但如何以盧布支付每年高達3200億美元的天然氣出口的機制仍不清楚。

全球能源價格早就因俄烏之戰而暴升，現在以盧布計價支付，進一步刺激價格，作為歐洲基準的荷蘭天然氣價格大幅飆升，原因市場擔心各國是否願意甚至能夠以盧布支付。

目前俄烏之戰引發俄羅斯與西方的能源經濟戰，在戰爭前，因為地緣關係，歐洲一直依賴俄羅斯及中東能源，對美國有意分一杯羮取態消極，然而其能源依賴的脆弱性表露無遺。

美歐達成天然氣協議，美國液化天然氣出口商終於完成開發多年的項目，得以向歐洲市場供應豐沛的頁岩油氣，率先成為大贏家。歐洲貿易商表示，如果俄羅斯天然氣持續遭到制裁，美國業者將賺更多。

天然氣 俄羅斯 歐盟

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