全球經濟進入「新常態」 數年內難以重回疫情前狀態

全球經濟能否回復疫情以前，關鍵在於供應鏈。圖為洛杉磯長堤港積壓的貨櫃。(Getty Images)

新冠疫情 前，至少在已開發經濟體間，低經濟、薪資、物價成長率的環境已持續幾十年，直到疫情爆發後情勢反轉，能否恢復正常的關鍵在「供應鏈 」；然而，「紐約時報」報導指出，目前情勢短期內不會反轉，當前的情況或將成為一種「新常態」。

當前的環境與過去幾年可謂大相逕庭，企業求才若渴而勞動力市場供不應求，薪資與物價相互交織而同步上漲，需求依然旺盛，已讓聯準會決定升息一碼，並明示還會進一步收緊金融市場。

造成此因素的原因眾多，但就算是規模前所未見的紓困金推動的消費也有耗盡的一天；更關鍵的是「供應鏈」：如果供應鏈能夠讓市場供需平衡，經濟秩序就有可能回復疫情前的樣態。

過去的低經濟、薪資、物價成長率與全球化供應鏈息息相關，因為生產線的轉移抑制物價上漲，卻也與薪資相互交織而使後者同樣增長緩慢；聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)本周就說，美國過去25年間經歷「低通膨的完美風暴」。

低通膨、低波動性… 可能不會再有

全球化的趨勢是可能反轉的，從疫情的防護用品問題到近期的供應鏈危機，讓產線搬回國內的說法大行其道；英國央行前行長卡尼(Mark Carney)22日還說，疫情可能只是個「轉折點」，當前的烏俄戰爭將為全球經濟留下比疫情更為長久的影響。

卡尼表示，烏俄戰爭讓「去全球化」的思維成形，成為推動此進程的助力，其影響將在未來幾年後開始出現，「長期的低通膨、低波動性、寬鬆的金融環境可能一去不復返」。

鮑爾上周表示，一系列數之不盡的因素正在擾動經濟不確定性，「當一切撥雲見日的時候，該問的是『經濟光景將會如何？』」而唯一可以確定的是，「將會如何」可能需要數年以後才能知曉。