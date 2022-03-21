拯救烏克蘭文物避戰火 維吉尼亞州實驗室也伸援手

聖安德魯教堂戰前矗立在基輔街頭。(美聯社)

維吉尼亞州 郊區西南隅，考古學者、歷史學者和高科技地圖專家匯聚的小團隊，利用精密衛星影像協助烏克蘭 保護文化資產。

華盛頓郵報報導，維州自然史博物內的「文化遺產監測實驗室」(Cultural Heritage Monitoring Lab)，堪稱博物館 領域的戰情室，這裡有完整的電腦網路、衛星傳訊和手機，用以保存受天災與地緣政治事件威脅的各國瑰寶。

「文化遺產監測實驗室」去年與「史密森尼機構文化救援計畫」(Smithsonian Institution Cultural Rescue Initiative)合作，彙編烏克蘭文化遺址的影像並追蹤遭受攻擊的情況。

這項保護行動旨在對烏克蘭官員發出損毀警報，通知相關人員採取應對行動，例如保護文不要暴露於惡劣天氣之下，或在教堂遇襲後釘上木板保護馬賽克玻璃窗，同時記錄破損程度。

考古學者巴塞特(Hayden Bassett)說：「這是無時無刻的行動」，他與六名職員每天工作12小時到18小時，因應各種緊急情況，「即使我們沒有在凌晨3時盯著螢幕，衛星也持續拍攝影像」。

該實驗室共有2萬6000處文化遺址的圖像，包括歷史建築、文化機構、宗教場所和重要的考古場域等。

巴塞特及其團隊在烏克蘭遇襲後不久，便分析出數百處可能受攻擊的潛在目標。

在全球人目睹烏克蘭人以沙袋堆起碉堡保護當地雕像、歷史建築，並將珍貴的藝術作品運往地下儲藏之際，巴塞特及其團隊迅速搜索該區域，分析可能遇襲的最新目標。

巴塞特說：「我們可以利用我們打造的實驗室做些事情，告知當局如何應對。」

史密森尼機構文化救援計畫主任柯林‧華格納(Corine Wegener)說：「目前為止，我們主要是給予建議，轟炸持續，我們能做的並不多。」她說，職員大多詢問對方需求並提供幫助。

烏克蘭國家博物館人員把珍貴的雕塑打包，運到安全場所。(美聯社)

基輔獨立博物館(Maidan Museum)館長普希瓦洛(Ihor Poshyvailo)與有志者共同推動「遺產緊急應變計畫」(Heritage Emergency Response Initiative)，協助救援戰區文化藝術瑰寶。

普希瓦洛日前在國際博物館協會(ICOM)災害風險管理委員會(DRMC)上表示，「我們收到國際社群不同層面的協助，如聯合國教科文組織(UNESCO)、ICOM、(加州)藍盾(Blue Shield)等不同機構，以及來自不同博物館的朋友們試圖盡一己之力馳援。」